El director general de los jjoo de los ángeles dice que cuentan con todo el apoyo del gobierno de trump

Por Rory Carroll

LOS ÁNGELES, 15 nov (Reuters) - Responsables olímpicos de Los Ángeles 2028 dijeron el jueves que han estado en contacto con la Administración entrante de Trump y confían en que el Gobierno federal de Estados Unidos cumplirá sus promesas de apoyar los Juegos. El Gobierno federal desempeña un papel clave en la prestación de seguridad, transporte, asistencia de viaje para los Juegos Olímpicos. "Hemos desarrollado relaciones con el Gobierno entrante de Trump a través del equipo de transición", dijo a Reuters el director general de LA28, Reynold Hoover.

"Hemos desarrollado relaciones dentro de nuestros socios federales a través de los departamentos y agencias que tienen un papel en ayudarnos a organizar los mejores Juegos de la historia", agregó Hoover, un teniente general retirado del Ejército que fue contratado por LA28 en junio. Casey Wasserman, presidente de LA28 que ayudó a liderar la exitosa candidatura de la ciudad, dijo que los Juegos Olímpicos son apolíticos. "El presidente Trump era presidente cuando obtuvimos los Juegos en 2017 y firmó documentos federales vinculantes que los comprometieron a ofrecer seguridad y transporte", dijo Wasserman en una conferencia de prensa tras la visita de la comisión de coordinación del Comité Olímpico Internacional (COI) a Los Ángeles. "Los Juegos Olímpicos no tratan de política. No se trata de rojo o azul, sino de rojo, blanco y azul", agregó, en referencia a los colores de los partidos Republicano y Demócrata y los de la bandera de EEUU. "Estos son los Juegos de Estados Unidos que tienen lugar en Los Ángeles y se sitúan por encima de la política en casi todos los aspectos que experimentamos".

El primer Gobierno de Trump promulgó en 2017 una prohibición de viaje dirigida a varios países de mayoría musulmana, que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo entonces que era necesaria para proteger a EEUU de ataques de milicianos islamistas. El presidente Joe Biden puso fin a la prohibición cuando asumió el cargo en 2021.

Wasserman dijo que no le preocupaba el regreso de unas restricciones de viaje similares, pues no creía que pudieran afectar a la capacidad de la ciudad del sur de California de albergar los Juegos. "No. Cuando era presidente y en sus comentarios previos a la elección, el presidente electo Trump fue increíblemente claro sobre la responsabilidad que tenemos al albergar eventos mundiales, comenzando con la Copa Mundial en 2026 y posteriormente con los Juegos Olímpicos", dijo. "Viajes, seguridad, transporte, logística. Es mucho lo que aportan y en todo el Gobierno federal lo saben bien y lo aceptan". "Así que esperamos continuar con la muy buena asociación que hemos tenido en todos los niveles del Gobierno federal". (Información de Rory Carroll en Los Ángeles; edición de Stephen Coates; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

