El ejército ucraniano se retira de otro poblado mientras Rusia ataca posiciones defensivas

KIEV. Ucrania (AP) — El ejército ucraniano se retiró del poblado de Urozhaine, en la región oriental de Donetsk, dijo el jueves un oficial, renunciando a otra posición en el frente de batalla mientras las fuerzas rusas atacan las defensas ucranianas en una implacable embestida.

El poblado quedó reducido a escombros, lo que “hizo imposible mantener las posiciones en ese lugar”, dijo en un mensaje escrito a The Associated Press Nazar Voloshyn, vocero de las fuerzas locales en tierra. No mencionó cuándo se produjo la retirada.

Rusia capturó Urozhaine en los primeros días de la guerra, que comenzó tras la invasión total de Rusia a su vecino, en febrero de 2022. Las tropas ucranianas la recuperaron hace casi un año. El Ministerio de Defensa de Rusia ha afirmado que su ejército retomó el poblado hace varios días.

Rusia ha desplegado una devastadora potencia de fuego en su ofensiva veraniega, que ha dejado en ruinas a ciudades y poblados, negando a los ucranianos una cobertura defensiva. A pesar de su valiente defensa, los analistas afirman que las fuerzas ucranianas están siendo obligadas a retroceder en algunos lugares del frente de batalla por el ejército del Kremlin, más grande y mejor equipado.

La potencia de fuego ucraniana ha mejorado desde que los legisladores estadounidenses aprobaron un muy necesario paquete de ayuda la primavera pasada, pero éste no ha llegado con la suficiente rapidez para contener la presión rusa, especialmente en Donetsk.

Líderes de toda Europa se reunieron el jueves en Inglaterra para hablar sobre la seguridad europea y la entrega de más ayuda a Ucrania.

Kiev emplea una estrategia de “doblarse pero no romperse” para ganar tiempo hasta que pueda llevar más armas y municiones occidentales al frente de batalla. Al ceder una parte del territorio, Ucrania ha podido combatir desde posiciones mejor defendidas, señalan oficiales del ejército y analistas.

AP