El Equipo SAVOR de EE. UU. de ASM Global viaja a Singapur para competir por el título mundial en la competencia mundial de jóvenes cocineros, camareros y mixólogos

ASM Global, a través de su división culinaria, SAVOR, que ofrece experiencias gastronómicas de alto nivel para los más prestigiosos estadios, centros de convenciones/exposiciones y escenarios de artes escénicas del mundo, anunció los ganadores nacionales de la ronda estadounidense del único concurso mundial para jóvenes talentos de la cocina y la hotelería.

Thomas Mendel, chef de Hamel Winery, Jaclyn Bisantz, camarera de Harbor House y Marco Guillen, mixólogo de Four Seasons Napa, fueron coronados ganadores de la fase estadounidense de la renombrada competencia World Young Chef Young Waiter Young Mixologist (WorldYYY) — única en su clase.

“Esto encaja a la perfección con el trabajo que ASM Global realiza a nivel nacional para desarrollar relaciones profundas con nuestras comunidades locales y llegar a educar, formar y emplear a talentos culinarios a través de programas de becas, prácticas y aprendizaje", expresó Shaun Beard, vicepresidente senior de alimentos y bebidas de SAVOR.

“A medida que ASM Global continúe elevando la experiencia gastronómica en muchos de los principales lugares del mundo, estos talentos en ascenso formarán parte de nuestro universo”, añadió Beard. "La compostura, la creatividad y la determinación que hemos visto en todos los concursantes en esta situación de alta presión han sido realmente incomparables y demuestran que tenemos mucho que esperar de estas jóvenes estrellas. Estamos orgullosos de ayudarles a allanar el camino y nos entusiasma ver cuál será su próximo paso”.

Los miembros del Equipo SAVOR de EE.UU. competirán en la final de WorldYYY en el Swissôtel The Stamford en Singapur, el próximo mes de noviembre. Mostrarán sus habilidades a chefs de talla mundial, expertos en hotelería y estimados mixólogos. Un total de 36 concursantes de 12 países competirán por los títulos mundiales de Mejor Chef Joven, Mejor Camarero/a Joven y Mejor Mixólogo Joven.

La final de YYY EE. UU. se celebró recientemente en el prestigioso The Culinary Institute of America at Copia (CIA) en Napa, California, con un jurado de expertos que consagró a los ganadores, entre los que se encontraban el master chef Roland Passot, propietario y director culinario; Tracey Shepos Cenami, de Tournament of Champions, chef ejecutiva y especialista en quesos de Kendall-Jackson Wine Estate and Gardens; y Adam Sobel, chef de Food Network y socio de Mina Group.

La división SAVOR de ASM Global se convirtió en socio estratégico de la competencia hace casi cinco años como parte de su compromiso mundial de fomentar e identificar nuevos talentos, introduciéndolos en el sector de la hotelería y presentándolos a reputados líderes de la industria culinaria.

Acerca de savor

SAVOR es la división culinaria de ASM Global, la empresa de desarrollo y servicios integrales líder mundial, con una cartera de más de 400 estadios, centros de convenciones/exhibiciones y escenarios de artes escénicas más prestigiosos del mundo. El equipo de SAVOR ofrece experiencias de primer nivel en cada evento, encargándose desde la preparación de alimentos hasta la oferta de bebidas, ya sea para experiencias VIP íntimas como para banquetes con más de 20.000 invitados. Además de la excelente y auténtica comida a cargo de los chefs, la visión culinaria de SAVOR se basa en elementos centrales como las asociaciones con agricultores, productores y miembros de la comunidad locales; el compromiso de utilizar carnes y aves de corral libres de antibióticos; y la dedicación para minimizar el impacto ambiental a través de sólidos programas de sostenibilidad, reciclaje y compostaje. Para más información, visite savorasmglobal.com.

Acerca de yyy

Desde su creación en 1979, la competencia Young Chef Young Waiter continúa promoviendo la hospitalidad como una carrera de elección, una profesión y una vocación. Hoy, con su nuevo formato revitalizado, Young Chef Young Waiter continúa honrando a las próximas estrellas culinarias y de servicio a nivel mundial. La misión de World Young Chef Young Waiter Young Mixologist, en colaboración con Great Campaign U.K. and Northern Ireland y The Culinary Institute of America, es descubrir a los mejores jóvenes talentos del sector. La competencia está abierta a jóvenes chefs, camareros y mixólogos menores de 28 años procedentes de diversos ámbitos. YYY garantiza que estos jóvenes talentos cuenten con las habilidades pertinentes, los conocimientos actuales y una red que les ayude a triunfar en el mundo de la hospitalidad.

