El español Jordan Díaz se proclama campeón de Europa con un triple salto para la historia

El español Jordan Alejandro Díaz se llevó el oro en triple salto del Europeo, este martes en Roma, batiendo el récord de su país y estableciendo la tercera mejor marca mundial, con 18,18 metros.

Sólo el británico Jonathan Edwards (18,29 m) y el estadounidense Christian Taylor (18,21 m) habían saltado más lejos en el pasado que el atleta español de 23 años.

"Fue una competición de ensueño, no soy consciente de lo que he hecho, no he visto nada, pero sé que ha sido algo increíble", confesaba Jordan Díaz al término de su éxito. "Ver a Pichardo saltar 18 metros me motivó a saltar aún más lejos, porque nadie viene a estos campeonatos para terminar segundo o tercero".

Segundo en Roma fue el portugués, nacido en Cuba, Pedro Pichardo (18,04 m) y tercero el francés Thomas Gogois (17,38 m).

Este oro del discípulo de Iván Pedroso supone la séptima medalla española en estos campeonatos, después del oro de Ana Peleteiro también en triple salto, las platas de Paul McGrath en los 20 km marcha, de Enrique Llopis en los 110 m vallas, y de Mohamed Attaoui en los 800 m, además del bronce de Marta García en 5.000 m y del equipo español femenino de medio maratón.

Pichardo, vigente campeón olímpico, se apuntó el récord de Portugal, aunque ya había saltado más lejos en 2015 cuando defendía los colores de Cuba (18,08 m).

- Sin sorpresas en 400 m vallas -

Horas antes, el plusmasquista mundial, campeón del mundo y campeón olímpico Karsten Warholm y la vigente campeona del mundo Femke Bol hicieron honor a su estatus de favoritos en el Europeo de atletismo al ganar sus finales respectivas de 400 m vallas.

Esta prueba, con sus dos estrellas noruega y neerlandesa, era una de las más esperadas del Europeo, a menos de 40 días para los Juegos Olímpicos de París.

En la tarde del martes en el estadio olímpico romano, el noruego de 28 años dominó de inicio a fin, parando el crono en 46 segundos y 98 centésimas -a más de un segundo de su récord del mundo establecido en los Juegos de Tokio en 2021- para sumar un tercer título europeo.

Detrás de él, Alessandro Siblio (47.50 segundos, récord de Italia) y el sueco Carl Bengtström (47.94, récord de Suecia) completaron el podio.

Con la cita olímpica de París en el horizonte cercano, Warholm deberá sin embargo correr más rápido si quiere revivir la gloria de Tokio cuando se proclamó campeón olímpico con un récord del mundo estratosférico (45.94). En la clasificación de mejores marcas esta temporada, el brasileño Alison dos Santos y el estadounidense Rai Benjamin ya han corrido más rápido.

Justo después del título europeo del noruego, la neerlandesa Femke Bol brilló como se esperaba y con una sensación de facilidad superó en casi dos segundos a la francesa Louise Maraval (54.23) y a la neerlandesa Cathelijn Peeters (54.37).

- 'Show' Tamberi -

Femke Bol firmó de paso la mejor marca mundial del año (52 segundos 49 centésimas) y pasa delante de su principal rival para los Juegos, la plusmarquista estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, que había parado el crono en 52.70 el mes pasado.

Aunque el espectáculo para los aficionados locales vino de la mano del italiano Gianmarco Tamberi, vigente campeón olímpico, campeón del mundo y de Europa, que con su rostro afeitado por un lado y con barba por el otro, y su gestualidad hizo las delicias de la afición congregada en el estadio Olímpico de Roma, con un salto de 2,37 m.

Por debajo, los ucranianos Vladyslav Lavskyy (2,29 m) y Oleh Doroshchuk (2,26 m) completaron el podio.

En los 200 m femeninos, la victoria fue para la suiza Mujinga Kambundji (22.49 segundos), que superó a la británica Daryll Neita (22.50), y en el decatlón masculino el oro se lo llevó el estonio Johannes Erm.

Y cuatro días después de haberse proclamado campeona de Europa de los 5.000 m, la italiana Nadia Battocletti firmó un doblete al adjudicarse también los 10.000 m.

es-vg/iga/ma/cl

AFP