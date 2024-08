El español Jorge Prado hace doblete en Suecia y reduce distancias en la general de MXGP

El piloto español Jorge Prado (GasGas) recuperó mucho terreno este fin de semana en la cita de Suecia del Mundial de Motocross y se situó a 17 puntos del liderato del esloveno Tim Gajser (Honda) en la categoría de MXGP tras sumar dos triunfos.

Según indicaron desde su departamento de prensa, el lucense se llevó la victoria en la pista de Uddevalla con un contundente doblete en un evento donde ya mostró su buen hacer con un segundo puesto en entrenamientos y en la manga clasificatoria del sábado.

Sin embargo, el domingo fue donde elevó su nivel para conseguir una gran victoria, con dos mangas bien distintas, en una remontando y en la otra dominando en un circuito especial para el gallego porque ahí se proclamó campeón del mundo de MX2 por segunda vez.

Prado no arrancó bien la primera manga, pero firmó una gran remontada para ir superando uno a uno a todos sus rivales hasta llegar a Gajser, al que adelantó con una sensacional maniobra para hacerse con el triunfo final.

"Estoy supercontento, he hecho una salida muy mala, reaccionando lento en la valla y luego he tenido que remontar muchas posiciones, pasando a todo el mundo. No era fácil pasar y había pocas banderas azules y así es muy peligroso adelantar a los doblados", advirtió el lucense

La segunda manga, en cambio, fue distinta ya que el español se puso en cabeza desde la primera curva y ya no dejó que sus máximos rivales pudieran acercarse a él en los casi 35 minutos que duró para ganar por delante de Jeffrey Herlings (KTM) y de Gajser. De este modo, redujo su desventaja sobre el esloveno en 17 puntos y aumentó a 19 sobre el neerlandés.

"Estoy muy contento con esta victoria ganando las dos mangas. Han sido dos sólidas carreras en las que me he sentido muy bien en la pista y eso que estaba muy complicada, estoy muy feliz. Un gran fin de semana, tenía que rodar al cien por cien para ganar aquí y lo he hecho. En la segunda he podido ponerme primero en la primera curva, hacer muy buenas vueltas de inicio y mantener la ventaja para no tener sustos con los doblados", subrayó Prado, cuya siguiente prueba será el próximo fin de semana sobre la arena neerlandesa, donde comenzará el último y decisivo cuarto del Mundial.

