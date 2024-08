El festival de cine de sarajevo premia a meg ryan por sus logros

SARAJEVO, 21 ago (Reuters) - La actriz, directora de cine y productora de Hollywood Meg Ryan fue galardonada el martes a última hora por el Festival de Cine de Sarajevo con el Corazón Honorífico de Sarajevo por su contribución a la industria cinematográfica.

Ryan fue una de los cuatro artistas cinematográficos que recibieron el galardón, junto a los directores de cine estadounidense y palestino Alexander Payne y Elia Suleiman y el actor y productor estadounidense John Turturro.

"Es un premio en reconocimiento a su destacada contribución al mundo del cine, a su increíble talento", dijo el director del festival, Jovan Marjanović, antes de entregar a Ryan un galardón plateado en forma de corazón.

Ryan presentó simbólicamente una proyección especial de su exitosa comedia romántica de 1998 "You've Got Mail" en un cine al aire libre, el mismo lugar donde se proyectó por primera vez en el festival en 1999.

En la clase magistral, moderada por el oscarizado director de cine bosnio Danis Tanovic, Ryan habló de "What Happens Later", su segundo largometraje, que dirigió, escribió y coprotagonizó con David Duchovny, y que también se proyectó en el festival.

La actriz y directora contó cómo se aventuró en el mundo de la interpretación para pagarse los estudios de periodismo, y que era una "actriz sin formación".

"Tenía una mentalidad de principiante, que ahora veo como algo muy valioso, hay cierta ingenuidad, inocencia que es importante cuando eres artista", dijo.

El Festival de Cine de Sarajevo, una muestra cinematográfica que se extiende de Viena a Estambul, fue creado por un grupo de entusiastas del cine hacia el final de la guerra de Bosnia, hace 30 años. Este año proyectará 240 películas en total. (Información de Daria Sito-Sucic; edición de Michael Perry; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters