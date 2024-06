El fiscal general de EEUU rechaza las teorías de la conspiración republicanas sobre el Departamento de Justicia

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha rechazado este martes las narrativas "falsas" y las teorías de la conspiración difundidas por el Partido Republicano sobre el trabajo del Departamento de Justicia en el marco de los casos judiciales que salpican al expresidente estadounidense Donald Trump.

Durante una comparecencia ante la comisión judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha resaltado que los "repetidos ataques contra el Departamento de Justicia no tienen precedentes y son infundados", según ha recogido el Departamento de Justicia.

"No me dejaré intimidar y tampoco el Departamento de Justicia. Continuaremos ejerciendo nuestros trabajos al margen de influencias políticas y no nos echaremos atrás en nuestro objetivo de defender la democracia", ha agregado Garland.

Por otro lado, ha tildado de "falsas" las acusaciones del expresidente Donald Trump sobre que corrió peligro durante una orden de registro llevada a cabo por el FBI en su residencia en Mar-a-Lago, Florida, debido a un uso desproporcionado de la violencia por parte de los agentes en el marco de las pesquisas por el caso de los documentos clasificados.

Garland también se ha referido a la condena del magnate en el caso liderado por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, a quien los republicanos también han citado a declarar para que responda por la "persecución política" en contra de Trump.

En este sentido, ha resaltado que los ataques contra el Departamento vienen acompañados de "afirmaciones falsas de que el veredicto del jurado" durante un juicio federal "fue de alguna manera controlado por el Departamento de Justicia". "Esa teoría de la conspiración es un ataque al propio proceso judicial", ha sentenciado.

Sus palabras se producen después de que dos comisiones de la Cámara controladas por republicanos, la judicial y la de supervisión, aprobasen una recomendación para declarar en desacato a Garland por su negativa a entregar la grabación de una entrevista del presidente estadounidense, Joe Biden, con el fiscal especial Robert Hur en el marco del caso de los documentos clasificados.

Biden se acogió a su privilegio ejecutivo en mayo para bloquear una iniciativa republicana que buscaba obtener esta grabación. Por su parte, el Departamento de Justicia ha cuestionado la utilidad de publicar este archivo, aludiendo a cuestiones de privacidad.

"La publicación de la grabación presenta riesgos excepcionales: si fuera de conocimiento público que la grabación se ha publicado, sería más fácil para los actores maliciosos hacer pasar un archivo alterado como la grabación verdadera", reza el escrito, recogido por The Hill.

Hur concluyó a principios de febrero en su informe de 345 páginas que Biden retuvo y reveló "intencionalmente" documentos clasificados, si bien no presentó cargos aludiendo a que "sería díficil convencer a un jurado" de que cometió un delito grave debido a su mala memoria.

Asimismo, afirmó que había diferencias "claras" entre el caso de Biden y de Trump, quien está acusado de más de una treintena de cargos por negligencia en el uso de documentos confidenciales, hallados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

