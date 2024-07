El grupo de k-pop nmixx abre nuevos caminos y presenta nuevos temas

Por Hanna Rantala y Natasha Mulenga

LONDRES, 15 jul (Reuters) - Actuar con una banda en vivo dio al grupo femenino surcoreano NMIXX nuevos medios para conectar con el público al llevar su sonido "mix pop" al Festival Hyde Park del British Summer Time (BST), celebrado el domingo en Londres.

La actuación en el escenario principal fue la primera del grupo de seis miembros, formado por Haewon, Lily, Sullyoon, BAE, Jiwoo y Kyujin.

"Cuando me enteré de que íbamos a actuar en este parque histórico, incluso visitarlo habría sido divertido, pero actuar aquí es una locura", dijo Lily, la vocalista nacida en Australia, en una entrevista entre bastidores.

"Sinceramente, no tenemos mucha experiencia en festivales, pero esta vez tuvimos la suerte de actuar con una banda", dijo la cantante de 21 años.

"Cuando lo haces con sonido grabado, no puedes hacer cambios sobre la marcha. Pero con una banda puedes trabajar juntos y tener una buena sinergia y puedes ralentizarlo si quieres o hacerlo más rápido. Creo que fue algo interesante a lo que todos nos fuimos acostumbrando mientras nos preparábamos para el festival".

NMIXX debutó a principios de 2022 y desde entonces ha publicado dos discos de larga duración, tres álbumes sencillos y giras por Asia y Estados Unidos.

La canción del grupo "Love Me Like This" superó recientemente los 100 millones de streams en Spotify, con las canciones "O.O" y "DASH" acercándose a los 200 millones de streams en el servicio de música digital.

Las integrantes también han asistido a desfiles europeos para una marca de lujo española, ya que cada vez son más las casas de moda que contratan a estrellas asiáticas para sus actuaciones promocionales de mayor repercusión mundial.

Los aficionados no tendrán que esperar mucho para escuchar su nueva música, afirmó el grupo, que ofreció al público del BST una muestra de su canción aún inédita "Moving On".

"Estamos trabajando duro para sacar música nueva y diferente", declaró Kyujin.

"Creo que van a tener una mezcla de caderas que aún no les hemos enseñado. Es un poco más libre", añadió Sullyoon. (Reporte de Hanna Rantala y Natasha Mulenga; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

