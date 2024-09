El huracán francine daña instalaciones energéticas de la costa estadounidense del golfo de méxico

11 sep (Reuters) - Las instalaciones energéticas de la costa estadounidense del golfo de México han reducido sus operaciones y evacuado algunos centros de producción tras el paso del huracán Francine por la región. Fancine se convirtió en huracán el martes por la noche y avanza hacia la costa de Luisiana, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Alrededor del 24% de la producción de crudo y el 26% de la de gas natural del golfo de México estaban fuera de servicio a causa de la tormenta, según informó el martes la Oficina de Seguridad y Cumplimiento de la Normativa Medioambiental de Estados Unidos (BSEE). Este tipo de interrupciones pueden afectar al suministro de petróleo en Estados Unidos y presionar al alza los precios del petróleo nacional y del crudo de alta mar. La producción en alta mar en el golfo de México representa alrededor de 1,8 millones de barriles por día (bpd) o alrededor del 15% de la producción total de crudo del país. El puerto de Brownsville, cerca de la frontera con México, y otras terminales más pequeñas de Texas permanecieron cerrados, mientras que otros puertos, como los de Houston, Galveston, Corpus Christi, Texas City y Freeport, trabajaban con restricciones. Los puertos de Houma, Morgan City y el Louisiana Offshore Oil Port estaban cerrados a la navegación, según los guardacostas estadounidenses. "A medida que Francine se desplace hacia el norte a través del golfo de México, seguiremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios de la industria marítima para reabrir completamente los puertos afectados tan pronto como sea seguro hacerlo", dijo la Guardia Costera de Estados Unidos. OPERADOR INSTALACIÓN CAPACIDAD FECHA DETALLES Karoon Energy Ltd Pozos Who Dat - 10 de septiembre Cierre de todos los pozos de Who Dat y evacuación de la plataforma; actualmente se prevé que Who Dat permanezca cerrado durante una semana BP Schriever, - 10 de septiembre Evacuación de sus instalaciones Luisiana terrestres de aprendizaje y mantenimiento ExxonMobil Plataforma - 9 septiembre Producción paralizada y personal marítima Hoover evacuado 522.500 10 septiembre Refinería de barriles Reducción de la producción hasta un Baton Rouge, diarios 20% Luisiana (bpd) Chevron Instalaciones en - Sept. 09 Evacuación del personal no esencial de el Golfo de cuatro plataformas en alta mar, cierre México de la producción de petróleo y gas en Plataforma dos plataformas de producción en alta Anchor, mar plataforma petrolífera de Tahití Shell Plataforma 125.000 10 de septiembre Evacuación del personal no esencial de petrolífera barriles tres plataformas petrolíferas en alta Perdido, de mar, interrupción de las operaciones plataforma petróleo de perforación en la plataforma Whale, Whale, activos equivalen interrupción de la producción en tres Auger y te por activos. Enchailada/Salsa día (boe/d) para la plataform a petrolera Perdido; 100.000 boe/d para la plataform a Whale Freeport (GNL) Planta de 2.1.000 09 septiembre Inicio de los preparativos para la exportación de millones tormenta en su planta de Texas GNL en Texas de pies cúbicos diarios Cameron (GNL) Planta de - 10 de septiembre Disminuye la cantidad de gas natural exportación de que llega a la planta de exportación GNL en Luisiana Enbridge Inc South Marsh - 10 de septiembre Retirada de empleados de varias Island 76, plataformas en alta mar del Golfo de Ship Shoal 207, México (EE.UU.) 332 plataformas Kinder Morgan Terminal - 10 de septiembre Cerró su terminal marítima marítima en internacional en Myrtle Grove, Myrtle Grove, Luisiana Luisiana Citgo Refinería de 463.000 10 de septiembre Ajustar las operaciones según sea Lake Charles, barriles necesario Luisiana de petróleo al día Woodside Energy Operaciones en - 10 de septiembre -Evacuación parcial del personal de su alta mar en instalación de producción de petróleo EE.UU. y en la de Shenzi costa de -Evacuación total del personal de su Luisiana base costera y de sus instalaciones de almacenamiento en Luisiana Cheniere Energy Terminal de GNL 4.7 mil 10 de septiembre La producción de GNL en Sabine Pass de Sabine Pass, millones permanece ininterrumpida Luisiana de pies cúbicos por día (Información de Sherin Elizabeth Varghese y Daksh Grover en Bengaluru; edición de Jonathan Oatis y Christian Schmollingr; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters