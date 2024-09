El impacto de las agresiones sexuales en la infancia planea en el juicio por violaciones en Francia

Dominique Pelicot, juzgado en Francia por drogar a su esposa para violarla junto a decenas de desconocidos, aseguró que sufrió agresiones sexuales siendo niño, pero el impacto de este trauma en sus actos debe tratarse con cautela, según los expertos.

Pelicot aseguró ante el tribunal de Aviñón, que lo juzga por violar a su mujer junto a 50 acusados más, que la agresión sexual que habría sufrido con 9 años y su participación forzada en una violación con 14 influyeron en su "perversión".

Días más tarde, otro de los acusados, Jean-Pierre M., acabó relatando, con dificultad, las violaciones y abusos que sufrió siendo niño. Al menos una decena de acusados aseguraron durante la investigación que sufrieron agresiones sexuales en su juventud.

"No existe una relación de causa y efecto. Todos los niños [víctimas] no acaban siendo víctimas o agresores, pero esto aumenta la posibilidad de serlo", declaró ante el tribunal el psiquiatra Laurent Layet.

Desde el punto de vista sociológico, la tesis de la reproducción de la violencia --cuando la víctima se transforma en un agresor-- no está probada y genera "debate", indica a AFP la experta en agresiones sexuales Véronique Le Goaziou.

"Algunos estudios, la mayoría de las veces sobre cohortes pequeñas, muestran una mayor prevalencia", pero cuando las muestras son más grandes, "no se obtienen" esos resultados, agrega la investigadora del Laboratorio Mediterráneo de Sociología.

- Estrategia de defensa -

"En el marco de un proceso penal", "la dificultad" reside en probar "la existencia de esta violencia" durante la infancia, agrega Le Goaziou, subrayando que "los agresores pueden utilizar este argumento como un medio de defensa".

Para la psicóloga Joanna Smith, "en la infancia de los agresores sexuales se observan más antecedentes de maltrato: sexual --tres veces más que la población general--, pero también psíquico --dos veces más-- o violencia verbal --13 veces más--", entre otros.

"A menudo, estos antecedentes se acumulan o incluso se asocian a circunstancias difíciles en el desarrollo: violencia entre padres, trastornos psiquiátricos de los padres, etc.", abunda esta experta.

"El número de antecedentes diferentes aumenta el factor de riesgo para cometer violencia sexual", explica a la AFP.

Para el psiquiatra Guillaume de La Chapelle, que atiende a víctimas de agresiones sexuales en la infancia, el "principal riesgo" es sufrir otras, incluso en la edad adulta, y "no convertirse en agresores".

"Una víctima de agresión sexual puede desarrollar muchos problemas psíquicos. Algunos, especialmente entre los chicos, se convierten en criminales sexuales, pero esto sigue siendo una trayectoria poco común, que depende sobre todo de la construcción de la personalidad", agrega.

- "Cierta empatía" -

Por otro lado, "entre los grandes delincuentes sexuales", se detecta "con frecuencia" que sufrieron agresiones sexuales, apunta el psiquiatra.

"Volverse perverso es una construcción psicológica. Si la víctima no se detecta, no es atendida, su experiencia queda en un rincón de su cerebro y evoluciona de forma independiente. Como no ha hablado, no ha sido tratada ni apoyada", agrega.

"Esta no es una circunstancia atenuante y no excusa los actos cometidos. Sin embargo, puede ser una estrategia de defensa: el abogado busca argumentos para atenuar la responsabilidad", señala la abogada Danielle Gobert, experta en derecho familiar.

Pero, para la letrada de Dominique Pelicot, Béatrice Zavarro, su cliente no se esconde: "En ningún caso dice: 'Apiádense de mí. Sufrí esto, así que inevitablemente deben perdonarme por lo que le hice a mi mujer'".

Joanna Smith no excluye que las agresiones sufridas durante la infancia puedan generar "cierta empatía" hacia el acusado, pero cree que este pasado debería "orientar" hacia la imposición de atención psicológica obligatoria en lugar de "influir en la sentencia".

Para los expertos, un aspecto importante de la prevención de la violencia sexual es prevenir el maltrato infantil y ayudar a los padres en dificultades.

