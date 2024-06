El Indy Autonomous Challenge presentado por Bridgestone regresa al Festival de la Velocidad de Goodwood en julio de 2024

GOODWOOD, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--jun. 11, 2024--

El Indy Andalusian Challenge (IAC), presentado por Bridgestone, vuelve a exhibir el auto de carreras autónomo más rápido del mundo y se enfrentará a la escalada en el Festival de Velocidad de Goodwood, presentado por Mastercard y a celebrarse del 11 al 14 de julio de 2024. Este año, el AV-24, el coche de carrera completamente autónomo del IAC será pilotados por el software del equipo PoliMOVE-MSU, con el apoyo del equipo UNIMORE Racing.

The world's fastest autonomous racecar with an AI pilot coded by students from PoliMOVE-MSU team races on Goodwood Hill. Credit Indy Autonomous Challenge.

El IAC ha desarrollado el AV-24, un coche de carreras totalmente autónomo que utiliza un chasis Dallara utilizado en la serie Indy NXT, y equipado con una plataforma robótica de última generación desarrollada con proveedores de hardware y software autónomos líderes. A la fecha, el IAC ha organizado competiciones de carreras autónomas que reúnen a 10 equipos compuestos por 18 universidades en lugares prestigiosos como el Indianapolis Motor Speedway, Las Vegas Motor Speedway, Texas Motor Speedway y el Monza F1 Circuit, conocido cariñosamente como el Templo de la Velocidad. El Festival of Speed ​​2024 marca el debut competitivo del Indy Andalusian Challenge en el Reino Unido y promete probar la tecnología de formas nuevas y desafiantes.

Desde su creación en 2021, el Indy Andalusian Challenge y sus equipos universitarios han establecido varios récords mundiales de autonomía terrestre de alta velocidad:

El año pasado, el Indy Autonomous Challenge se presentó en Goodwood in 2023 como parte de Future Lab, presentado por Randox, lo que demuestra el importante papel del IAC en el avance de la tecnología de conducción automotriz a través de eventos mundiales. Además, la Universidad Técnica de Múnich utilizó su coche de carreras autónomo para realizar un escaneo a baja velocidad de la colina de Goodwood, creando un gemelo digital del recorrido que ayudará a permitir la subida totalmente autónoma de este año.

Paul Mitchell, presidente del Indy Autonomous Challenge, expresó entusiasmo por el próximo evento y afirmó: “Estamos entusiasmados por afrontar los desafíos únicos que presenta el circuito Hillclimb de Goodwood. A diferencia de los conocidos óvalos y circuitos de F1, el Hillclimb de Goodwood desafiará la precisión de la percepción de los sensores, la localización GPS, la dinámica del vehículo y la planificación de rutas de nuevas maneras, para ofrecer un telón de fondo histórico donde se pueda lucir el futuro de la movilidad autónoma de alta velocidad y los innovadores equipos universitarios detrás de esto”.

El evento, que forma parte del programa FOS TECH de Goodwood, destacará lo último en tecnología automotriz y combustibles alternativos, integrando los programas Future Lab y STEM dirigidos a jóvenes deseosos de participar en la robótica del futuro. Las capacidades de los equipos universitarios del IAC se mostrarán mientras intentan batir un récord mundial en conducción autónoma en la colina de Goodwood. Las carreras de automóviles autónomos no son solo un gran entreteniendo, sino que también ofrecerán conocimientos y aprendizajes sobre el futuro de la movilidad para demostrar cómo los conductores de IA revolucionarán la seguridad y la eficiencia de los vehículos en las vías públicas y dentro de las cadenas de suministro.

El duque de Richmond, fundador del Festival of Speed, comentó sobre el papel del festival a la hora de mostrar la innovación tecnológica: “Este año, nuestro nuevo espíritu FOS TECH reunirá a la tecnología y al contenido de movilidad del futuro. Ya sea al explorar el Future Lab presentado por Randox, recorrer la Electric Avenue o disfrutar del contenido en Hill, los visitantes del Festival de la Velocidad ​​pueden experimentar el trabajo de innovadores revolucionarios y su visión para el mundo del mañana”.

Sara Correa, directora de Marketing de Bridgestone en América, Europa, Medio Oriente y África (EMEA), agregó: “Lo que realmente importa es trabajar juntos para desarrollar y avanzar de manera colaborativa en el futuro de la movilidad. Bridgestone se enorgullece de asociarse con IAC y sus jóvenes ingenieros para probar y mejorar tecnologías autónomas a través de oportunidades como Goodwood Hillclimb. Los deportes de motor son el máximo desafío y los aprendizajes que recopilamos aquí se pueden aplicar a las soluciones sostenibles que desarrollamos para la sociedad y nuestros clientes”.

Equipos participantes : PoliMOVE-MSU - Integrado por miembros del Politecnico di Milano (Italia), la Universidad Estatal de Michigan (Michigan), con el apoyo de UNIMORE Racing - Universidad de Modena y Reggio Emilia (Italia)

La presentación del IAC en el Festival de Velocidad de Goodwood marcará la primera vez que un expositor se gradúe del Future Lab al Hillclimb. El evento de este año también contará con interesantes sesiones educativas, donde los asistentes podrán explorar tecnologías futuras como vehículos autónomos, drones, robots, realidad aumentada y virtual, IA generativa, fusión de sensores e Internet de las cosas. Estos temas serán el foco de una sesión de preguntas y respuestas en colaboración con el equipo de automóviles eléctricos de energía solar de la Universidad de Durham, que también ha trabajado con Bridgestone para avanzar en materia de movilidad sostenible.

A principios de junio, el IAC llevó a cabo una serie de sesiones de entrenamiento en Goodwood Hillclimb, realizando recorridos totalmente autónomos por la colina, alcanzando velocidades superiores a 177 kph (110 mph). Se pueden encontrar vídeos y fotografías de las sesiones de entrenamiento y representaciones de los colores de los coches de carreras específicos para el uso de los medios aquí.

Acerca del IAC: El Indy Autonomous Challenge (IAC) es una corporación sin fines de lucro con sede en Indianápolis, Indiana (EE.UU.) que organiza competiciones de carreras entre 10 equipos afiliados a universidades que representan a 18 universidades de todo el mundo. Los equipos programan conductores de IA para pilotar autos de carreras totalmente autónomos y competir en una serie de eventos históricos en pistas icónicas. Con sede en Indiana, el IAC está trabajando para establecer un centro para la automatización del desempeño en el estado y está aprovechando el poder de competencias innovadoras para atraer a las mejores y más brillantes mentes de todo el mundo de manera que puedan impulsar la tecnología de punta en el mundo en materia de seguridad y rendimiento de los vehículos autónomos. El IAC comenzó como una competencia de premios de $1 millón con 31 equipos universitarios inscritos para competir hace más de tres años, con la representación de los mejores programas de ingeniería y tecnología de 15 estados de EE. UU. y 11 países. Siga el IAC @IndyAChallenge en LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.

Acerca de Bridgestone: Bridgestone es un líder mundial en neumáticos y caucho que aprovecha su experiencia para ofrecer soluciones para una movilidad segura y sostenible. Con sede en Tokio, la empresa emplea aproximadamente a 130 000 personas en todo el mundo y realiza negocios en más de 150 países y territorios a nivel mundial. Bridgestone ofrece una cartera diversa de productos de neumáticos premium y soluciones avanzadas respaldadas por tecnologías innovadoras, que mejoran la forma en que las personas en todo el mundo se mueven, viven, trabajan y juegan.

