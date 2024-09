El jefe del oiea dice que la situación es tensa en torno a la central nuclear rusa de kursk

24 sep (Reuters) - El jefe de la agencia nuclear de la ONU, Rafael Grossi, dijo en una entrevista publicada a primera hora del martes que la situación seguía siendo seria en torno a la central nuclear rusa de Kursk, pero que su agencia no planeaba ninguna misión permanente en el lugar. Las tropas ucranianas permanecen en la región meridional rusa de Kursk tras cruzar la frontera el mes pasado, pero siguen a unos 40 kilómetros de la instalación. "(La situación) es grave en tanto que se ha producido una incursión militar y esa incursión ha llegado a tal punto que no está tan lejos de una central nuclear", dijo Grossi, director general del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica, a la agencia rusa de noticias RIA. Grossi visitó el mes pasado la central de Kursk, compuesta por cuatro reactores, y afirmó que estaría "extremadamente expuesta" si sufriera un ataque, ya que la instalación carece de cúpula de contención.

En sus declaraciones a RIA, realizadas en Nueva York antes de los debates de la Asamblea General de la ONU, dijo que esperaba que unas circunstancias favorables le permitieran no tener que volver a visitar la central. "Espero que no haya necesidad de volver a la central de Kursk, ya que eso significaría que la situación se ha estabilizado", dijo. El OIEA, dijo, no tenía planes de estacionar observadores de forma permanente en la planta, como lo ha hecho en las cuatro plantas de Ucrania, incluyendo la estación de Zaporiyia, tomada por las fuerzas rusas en los primeros días de la invasión de Moscú de Ucrania en febrero de 2022. Grossi dijo que la situación seguía siendo tensa en Zaporiyia, donde cada parte acusa regularmente a la otra de planear atacar la estación. "Mis expertos siguen informando de acciones militares cerca de la planta", dijo a RIA. Grossi ha visitado la estación de Zaporiyia cinco veces desde la invasión e instó a ambas partes a mostrar moderación para evitar cualquier accidente nuclear. (Reporte de Ron Popeski; edición de Himani Sarkar; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

