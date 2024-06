El jefe del Parlamento iraní se presenta como candidato a las presidenciales

El presidente del Parlamento iraní, el conservador Mohammad Baqer Qalibaf, se presentó el lunes como candidato a las presidenciales anticipadas del 28 de junio en Irán, pocas horas antes del cierre de las candidaturas, según AFP.

Más de 50 personas se registraron como candidatos para este escrutinio que busca reemplazar al presidente Ebrahim Raisi, quien falleció en un accidente de helicóptero el 19 de mayo.

Qalibaf, de 62 años, fue reelegido recientemente presidente del Parlamento tras las elecciones legislativas de marzo.

"Si no me presento a las elecciones, no se completará el trabajo que empezamos estos últimos años para resolver los problemas económicos del pueblo", declaró el político, tras presentar su candidatura en el Ministerio del Interior.

El antiguo comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, ya se presentó tres veces a las elecciones presidenciales.

Qalibaf fue alcalde de Teherán entre 2005 y 2017.

Las candidaturas a las elecciones presidenciales deberán ser validadas antes del 11 de junio por el Consejo de Guardianes de la Constitución, órgano no electo dominado por los conservadores y encargado de supervisar el proceso electoral. La campaña comienza al día siguiente.

Entre los candidatos figuran el expresidente populista Mahmud Ahmadineyad, el moderado Ali Larijani, expresidente del Parlamento, y el negociador ultraconservador de los asuntos nucleares, Said Jalili.

En Irán, el presidente es la segunda figura más importante del Estado después del líder supremo, que en la actualidad es el ayatolá Ali Jamenei, de 85 años y en el cargo desde hace 35 años.

