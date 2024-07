El jinete británico hester cabalgará con fame en sus séptimos juegos olímpicos

Por Alan Baldwin

LONDRES, 2 jul (Reuters) - El británico Carl Hester participará en sus séptimos, y posiblemente últimos, Olímpicos con su séptimo caballo diferente y una película sobre la historia de su vida a la espera de ser rodada una vez pasados los Juegos de París.

Ganador del oro por equipos (2012), la plata (2016) y el bronce (2020) en una carrera olímpica que comenzó en Barcelona 1992, el jinete de 57 años formará pareja con Fame, un semental de 14 años prestado por la medallista de plata de 2016 Fiona Bigwood.

Si todo va bien, Hester podría despedirse en lo más alto. "Es sin duda uno de los mejores caballos que he tenido en mi carrera", dijo a Reuters desde sus establos en Newent, en el oeste de Inglaterra, donde los anteriores ganadores olímpicos, Valegro y Uthopia, disfrutan de su jubilación.

"Tiene muchos atributos y personalidad. Es un caballo al que realmente puedo describir como un amante de su trabajo. Sé que suena un poco cliché, pero (...) es un placer absoluto montarlo".

"Si son mis últimos Juegos, no podría estar más contento de terminarlos con un caballo así, porque no creo -bueno, lo digo siempre- que pueda encontrar otro igual. Es muy especial".

Aún está por verse si el miembro más veterano del equipo británico en París pone fin a su carrera olímpica, después de igualar el récord británico de siete Juegos de su compatriota Nick Skelton.

Si decide continuar tendrá unos 60 años cuando llegue Los Ángeles 2028, sin embargo seguiría siendo más joven que el australiano Andrew Hoy, que se colgó la medalla de plata en 2021 a los 62 años, y muy lejos del canadiense Ian Millar, que terminó su carrera de 10 Juegos en 2012.

"Intento no decir nada porque pienso ¿qué pasa si algo sale mal de aquí a entonces? No me gustaría que mi carrera acabara así". (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Héctor Espinoza)

