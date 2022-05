El joven danés Holger Rune desquicia a Tsitsipas y se cita con Ruud en cuartos

El joven danés Holger Rune, 19 años y N.40 de la ATP, eliminó al vigente subcampeón de Roland Garros, el griego Stefanos Tsitsipas (N.4), al que derrotó por 7-5, 3-6, 6-3 y 6-4 y se clasificó para los cuartos de final, donde se medirá al noruego Casper Ruud (N.8).

Rune, al que muchos comparan por su edad y su espectacular tenis con el español Carlos Alcaraz (N.6), acribilló a Tsitsipas, único miembro del Top 10 que ha sido eliminado y finalista en París en 2021, con 54 golpes ganadores y le desesperó con 32 dejadas.

Solo al final del partido pareció que a Rune le temblaba el pulso, pero supo resolver la situación, pese a su inexperiencia en momentos como este.

"Estaba muy nervioso al final, pero el público ha estado genial", dijo el danés tras el partido, en referencia a los espectadores de la Philippe Chatrier, que claramente tomaron partido por él.

"Estaba nervioso, pero sabía que tenía que seguir aplicando mi plan de juego si quería darme una oportunidad", añadió Rune, en referencia al tramo decisivo del cuarto set, cuando Tsitsipas tuvo chances de forzar una quinta manga.

Rune alcanza los cuartos de final de Roland Garros, algo que no conseguía un tenista danés desde 1925. Y un jugador de esta nacionalidad no alcanzaba los cuartos en un Grand Slam desde que lo hiciera Jan Leschly en el US Open de 1967.

Numéricamente, el partido fue más parejo de lo que el marcador pudiera indicar, pero sin duda, en lo que el joven prodigio danés se mostró mucho mejor fue a la hora de jugar los puntos determinantes, en los que siempre se sacaba un golpe más que Tsitsipas, le superaba con un derechazo o con una de las múltiples dejadas que volvieron loco al griego.

- Ocasiones falladas -

Por ejemplo, después de que Tsitsipas desaprovechase tres bolas de 'break' en el octavo juego del primer set, Rune consumó su oportunidad en el 11º juego con un derechazo cruzado para superar la subida a la red de Tsitsipas.

O en el tercer set, donde sólo hubo un 'break point'... que Rune no desaprovechó.

Incluso en el cuarto set, después de ser capaz de levantar un 5-2 en contra, Tsitsipas tuvo tres bolas para poner el iguales 5-5.

La primera, Rune la solventó con el enésimo derechazo ganador y las otras con dos servicios a los que Tsitsipas no pudo responder.

Si Rune ha hecho historia para el tenis danés, Ruud lo ha hecho para el noruego, al convertirse en el primer tenista de esta nacionalidad en alcanzar los cuartos de final de Roland Garros.

Ruud se clasificó tras vencer al polaco Hubert Hurkacz (N.13) en cuatro sets, por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3 y se consolida como uno de los mejores jugadores de la temporada, tras sumar en 2022 su 28ª victoria, por solo nueve derrotas.

El noruego ha sumado también dos títulos este año, ambos en arcilla (Buenos Aires y Ginebra, en la semana previa al inicio de Roland Garros), además de otros resultados destacados como la final de Miami (que perdió contra el español Carlos Alcaraz en duro) y la semifinal del Masters 1000 de Roma (derrotado por Novak Djokovic en tierra).

"Era un objetivo para mí alcanzar unos cuartos de final de un Grand Slam", declaró a pie de pista Ruud, que se perdió el Abierto de Australia, a comienzos de año, por lesión.

- Rusas al poder -

También se definió ya otro de los cuartos de final femenino, que disputarán las rusas Daria Kasatkina (N.20) y Veronika Kudermetova (N.29), que derrotaron a la italiana Camila Giorgi (N.30) y a la estadounidense Madison Keys (N.22), respectivamente.

Si Kasatkina, vigésima jugadora mundial, ya alcanzó por dos veces este nivel en un Grand Slam, una de ellas en Roland Garros en 2018, será la primera vez para Kudermetova, que nunca había superado la tercera ronda en un grande.

Katsakina se clasificó al vencer fácilmente a Giorgi en dos sets, 6-2, 6-2 y sigue sin perder una manga en el torneo y menos juegos que la número uno mundial, la polaca Iga Swiatek (10 contra 12).

Kudermetova necesitó tres sets frente a Keys, una habitual de los grandes (semifinalista en Roland Garros en 2018 y en el Open de Australia en 2015 y en 2022, finalista del US Open en 2017, cuartofinalista en Wimbledon en 2015), que fue derrotada por 1-6, 6-3, 6-1.

