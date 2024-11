El kremlin dice que las informaciones de que trump y putin han hablado son 'pura ficción'

MOSCÚ, 11 nov (Reuters) - El Kremlin negó el lunes las informaciones según las cuales el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, habló con el presidente ruso, Vladimir Putin, y dijo que Putin no tenía planes concretos aún de hablar con Trump.

The Washington Post fue el primero en informar de que la llamada se produjo, citando fuentes no identificadas, y dijo que Trump había manifestado a Putin que no debía intensificar la guerra de Ucrania.

Reuters también informó de que la llamada tuvo lugar, citando una fuente no identificada.

"Esto es completamente falso. Esto es pura ficción, es sólo información falsa", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los periodistas. "No hubo ninguna conversación".

"Este es el ejemplo más evidente de la calidad de la información que se publica ahora, a veces incluso en publicaciones bastante reputadas", dijo Peskov.

Preguntado sobre si Putin tenía planes para algún contacto con Trump, Peskov dijo: "Todavía no hay planes concretos". (Información de Dmitry Antonov; redacción de Guy Faulconbridge y Anastasia Teterevleva; edición de Andrew Osborn; edición en español de Jorge Ollero Castela)

