El kremlin, sobre el vínculo del presunto tirador de trump con ucrania: jugar con fuego es peligroso

MOSCÚ, 16 sep (Reuters) - El Kremlin afirmó este lunes que los vínculos ucranianos del presunto autor de los disparos en el intento de asesinato del expresidente de Estados Unidos Donald Trump demuestran que "jugar con fuego" tiene consecuencias.

Preguntado por lo que el FBI calificó de aparente intento de asesinato contra Trump, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo:

"No somos nosotros los que deberíamos estar pensando, son los servicios de inteligencia de Estados Unidos los que deberían estar pensando. En cualquier caso, jugar con fuego tiene sus consecuencias".

El comentario era una clara referencia al apoyo de Estados Unidos a Ucrania frente a Rusia.

CNN, Fox News y The New York Times identificaron al sospechoso como Ryan Wesley Routh, de 58 años y natural de Hawái, basándose en la información de agentes de la ley no identificados.

Tres cuentas de redes sociales con el nombre de Routh sugieren que era un ferviente partidario de Ucrania en su guerra contra Rusia.

The New York Times informó que había entrevistado a Routh en 2023 para un artículo sobre estadounidenses que se ofrecían voluntarios para ayudar en la guerra de Ucrania.

Routh dijo al Times que había viajado a Ucrania y pasado allí varios meses en 2022 y que estaba intentando reclutar a soldados afganos que huían de los talibanes para luchar en Ucrania. (Información de Dmitry Antonov; escrito por Felix Light; editado por Guy Faulconbridge; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters