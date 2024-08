el líder de hezbolá afirma que el grupo responderá a israel por la muerte de comandante

(Amplía información, añade contexto)

BEIRUT, 1 ago (Reuters) - El líder del poderoso grupo armado libanés Hezbolá, Sayed Hasán Nasralá, juró el jueves responder al asesinato por parte de Israel del comandante militar de mayor rango de la organización en un ataque contra los suburbios del sur de la capital libanesa esta semana.

Un ataque israelí contra el bastión de Hezbolá en el suburbio sur de Beirut el martes mató al alto comandante Fuad Shukr, junto con un asesor militar iraní y cinco civiles.

Fue el golpe más grave al grupo -respaldado por Irán- en casi dos décadas y amenazó con llevar las represalias a través de la frontera sur del Líbano en paralelo con la guerra de Gaza a un conflicto regional en toda regla.

En un discurso televisado con motivo del funeral del comandante asesinado, Nasralá dijo que el conflicto había entrado en "una nueva fase diferente a la anterior" y que Israel había cruzado líneas rojas con su ataque al bastión de Hezbolá.

Nasralá dijo que países no identificados habían pedido a su grupo que tomara represalias de una manera "aceptable", o que no tomara medidas. Pero afirmó que sería "imposible" que el grupo no respondiera.

"No hay discusión sobre este punto. Lo único que se interpone entre nosotros y ustedes son los días, las noches y el campo de batalla", añadió Nasralá en su amenaza a Israel.

Nasralá sostuvo que el grupo había reducido sus operaciones durante los dos últimos días por respeto a las víctimas del ataque, pero que "volvería a operar normalmente a partir de mañana por la mañana", aunque las represalias por el asesinato de Shukr llegarían más tarde.

"La respuesta llegará, ya sea de forma dispersa o simultánea", afirmó.

Apenas unas horas después de la muerte de Shukr, el líder de Hamás, Ismail Haniye, fue asesinado en Teherán, la capital iraní, en un ataque que se atribuyó ampliamente a Israel.

Nasralá dijo que cualquiera que busque evitar que la región caiga en picada debería trabajar en un alto el fuego en Gaza.

"Aquí no habrá otra solución que detener la agresión a Gaza", afirmó. (Reporte de Laila Bassam; redactado por Maya Gebeily; editado por Gareth Jones; editado en español por Javi West Larrañaga y Marion Giraldo)

