El líder de la junta asume la Presidencia de forma interina por la "baja médica" del mandatario en funciones

El líder de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, ha sido nombrado como presidente interino del país después de que las autoridades anunciaran una "baja médica" de Myint Swe, instaurado por los militares tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.

Según las informaciones recogidas por el diario oficial birmano, 'The Global New Light of Myanmar', el líder de la junta ha asumido estas funciones para evitar un vacío de poder en el cargo mientras Myint Swe recibe tratamiento médico, una medida que entró en vigor durante la jornada del lunes.

Myint Swe, de 73 años y quien era vicepresidente del Gobierno del cesado Win Myint --detenido durante la asonada junto a la consejera de Estado y líder 'de facto' del país, la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyii--, se encuentra recibiendo tratamiento y habría quedado imposibilitado para ejercer sus funciones.

El hasta ahora presidente en funciones lleva años padeciendo "trastornos neurológicos y neuropatía periférica" que necesitaron de una última ronda de tratamientos médicos en un hospital birmano desde el 27 de mayo hasta el 18 de junio, según indicaron la semana pasada las autoridades golpistas.

El presidente en funciones es el responsable directo de declarar las constantes prórrogas del estado de emergencia que lleva en vigor desde el golpe de Estado, la última de las cuales termina dentro de dos semanas, y era una figura civil que otorga al régimen un semblante de legitimidad ante la comunidad internacional.

Birmania lleva sumido desde la asonada en una guerra civil que enfrenta a los militares contra grupos rebeldes y organizaciones de "resistencia popular". La ONG del Proyecto de Datos de Localización de Conflictos Armados (ACLED) estima que unas 53.000 personas han muerto hasta principios de mes por el conflicto armado.

