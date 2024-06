El líder de la ultraderecha francesa dice que no será primer ministro si no es con mayoría absoluta

PARÍS, 19 jun (Reuters) - El presidente del partido de ultraderecha Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, ha declarado que rechazará la posibilidad de ser primer ministro si los votantes no otorgan a su partido la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias de Francia. Los sondeos de opinión dan la victoria a Agrupación Nacional, partido euroescéptico y antiinmigración, en los comicios del 30 de junio y el 7 de julio, tras la decisión del presidente Emmanuel Macron este mes de disolver el Parlamento.

Pero la mayoría absoluta que garantizaría su capacidad para gobernar y aprobar leyes sin aliados podría estar fuera de su alcance. "Si mañana estoy en posición de ser nombrado para el Matignon (la residencia oficial del primer ministro) y no tengo mayoría absoluta porque los franceses no me han dado mayoría absoluta, me negaré a ser nombrado", dijo Bardella a la cadena de televisión France 2 a última hora del martes. La Agrupación Nacional ha dicho que Bardella, de 28 años, sería su elección para primer ministro, en lugar de la líder Marine Le Pen, que sería su candidata a las elecciones presidenciales de 2027. "Le digo al pueblo francés que para actuar necesito una mayoría absoluta", dijo Bardella a la prensa el miércoles. "Un primer ministro (...) con una mayoría relativa no puede cambiar las cosas, no podría actuar en la vida cotidiana de los franceses, en las políticas del país". El partido centrista de Macron ha estado dirigiendo un gobierno minoritario desde que ganó la mayoría de los escaños, pero perdió su mayoría absoluta, hace dos años. Pero esta vez podría ser más difícil dirigir un gobierno en minoría, ya que los encuestadores ven el Parlamento dividido en tres grupos: la extrema derecha, el grupo centrista de Macron y una alianza de izquierdas. La Constitución francesa dice que el presidente nombra al primer ministro, pero no dice qué criterios debe utilizar. Esto significa que Macron tiene un abanico de opciones. Si la Agrupación Nacional gana las elecciones sin mayoría absoluta pero no quiere dirigir el Gobierno, Macron podría ofrecer el puesto de primer ministro al segundo partido más grande o intentar formar una coalición de partidos mayoritarios. Cualquiera que sea el escenario, podría haber un riesgo de parálisis política, según los analistas. La Constitución establece que no puede haber nuevas elecciones parlamentarias hasta dentro de un año, por lo que repetirlas no es una opción. (Información de Ingrid Melander y Ardee Napolitano; editado por Janet Lawrence; editado en español por Javi West Larrañaga)

