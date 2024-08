El líder supremo de irán pide que se regule el ciberespacio

DUBÁI, 27 ago (Reuters) - El líder supremo iraní, Alí Jamenei, que ha impuesto algunos de los controles más estrictos del mundo sobre el acceso a internet, afirmó el martes que es necesario regular el ciberespacio, citando la detención en Francia del fundador de la aplicación de mensajería Telegram, Pavel Durov, como ejemplo de cómo otros países también imponen controles. "Tiene que haber leyes que regulen el ciberespacio. Todo el mundo lo hace. Miren a los franceses, detuvieron a este hombre y le amenazaron con 20 años de cárcel por incumplir sus leyes", dijo Jamenei durante una reunión con el presidente Masud Pezeshkian, relativamente moderado, y su gabinete. La República Islámica tiene uno de los controles de internet más estrictos del mundo, pero sus bloqueos de redes sociales estadounidenses como Facebook, Twitter y YouTube son eludidos habitualmente por iraníes expertos en tecnología que utilizan redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés). Durov, nacido en Rusia y también ciudadano de Francia y Emiratos Árabes Unidos, fue detenido en París en el marco de una investigación sobre delitos relacionados con abusos sexuales a menores, tráfico de drogas y transacciones fraudulentas en la plataforma, según informó el lunes la fiscalía francesa.

Su plataforma está bloqueada en la República Islámica.

Irán acusa regularmente a los internautas por las publicaciones que comparten en la red.

"Algunos no entienden o no quieren entender, pero ya he dicho antes que el espacio virtual necesita ser regulado para que se convierta en una oportunidad y no en una amenaza", añadió Jamenei. Durante los debates presidenciales, Pezeshkian criticó el filtrado de internet, sobre todo por su impacto en la economía del país, ya que muchas pequeñas empresas dependen de las redes sociales. Según el grupo de defensa de los derechos digitales Access Now, Irán fue el tercer país del mundo que más veces cerró el acceso a internet en 2023. Esto incluyó el cierre de las redes móviles, tanto a nivel nacional como en zonas específicas, así como el bloqueo del acceso a Instagram y WhatsApp, las dos únicas plataformas importantes que no estaban sujetas a prohibiciones absolutas, según Access Now. (Información de la redacción de Dubái; edición de Alex Richardson; editado en español por Mireia Merino)

