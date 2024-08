El liverpool ficha al internacional italiano chiesa, procedente de la juventus

29 ago (Reuters) - El Liverpool fichó al delantero italiano Federico Chiesa, procedente de la Juventus de Turín, con un contrato de larga duración, informaron este jueves ambos clubes.

La Juventus dijo que el acuerdo está valorado en 12 millones de euros (13,30 millones de dólares), más 3 millones en complementos para el jugador de 26 años, cuyo contrato con el club de la Serie A expiraba en 2025.

Chiesa sufrió una grave lesión de rodilla en 2022 que le apartó de los terrenos de juego durante 10 meses, pero se recuperó y la temporada pasada marcó 10 goles y dio tres asistencias en 37 partidos con la Juventus en todas las competiciones.

En total marcó 32 goles en 131 partidos con la Juventus en cuatro temporadas en el club, adonde llegó procedente de la Fiorentina en 2020.

"Estoy muy feliz de ser jugador del Liverpool", dijo Chiesa en un comunicado. "Cuando (el director deportivo) Richard Hughes me llamó y me dijo: '¿Quieres unirte al Liverpool?' -y el entrenador me llamó- dije que sí inmediatamente porque conozco la historia de este club, sé lo que representa para los aficionados".

Chiesa ha marcado siete goles en 51 partidos con Italia. Formó parte de su selección campeona de la Eurocopa 2020 y también jugó en la Eurocopa de este año.

(1 dólar = 0,9020 euros) (Reporte de Shifa Jahan en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters