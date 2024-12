El ministro ruso de exteriores y el secretario de estado de eeuu asistirán a la reunión de la osce

Por Francois Murphy

VIENA, 5 dic (Reuters) - El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, podrían enfrentarse por la guerra de Ucrania el jueves en la reunión anual de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que se celebra en Malta.

Ucrania será el tema político dominante en una reunión que debe aprobar formalmente los acuerdos de última hora alcanzados en asuntos que incluyen algunos altos cargos del organismo de seguridad y derechos, donde las potencias occidentales han acusado a menudo a Rusia de incumplir los derechos humanos y otras normas internacionales.

Es el primer viaje de Lavrov a un Estado miembro de la Unión Europea desde que Rusia inició su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

No está previsto que Lavrov y Blinken, cuyo mandato finaliza el mes que viene, mantengan una reunión. Desde que comenzó la guerra de Rusia en Ucrania, han asistido ocasionalmente a las mismas reuniones internacionales, pero sus interacciones han sido limitadas. En marzo de 2023, al margen de una reunión del G20 en Nueva Delhi, mantuvieron un encuentro no programado que, según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, duró menos de 10 minutos. Blinken dijo más tarde en rueda de prensa que le había dicho a Lavrov que recurriera a la diplomacia. Lavrov dijo a los medios rusos que la reunión había sido constructiva, pero que no había oído nada nuevo sobre las posiciones de Estados Unidos. La reunión de la OSCE de ministros de Asuntos Exteriores y otros representantes de 57 Estados participantes de América del Norte, Europa y Asia Central se ve eclipsada por el inminente regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, cuyos asesores están lanzando propuestas para poner fin a la guerra en Ucrania que cederían grandes partes del país a Rusia. Con la toma de posesión de Trump dentro de poco más de un mes, las potencias occidentales tienen previsto reiterar su apoyo a Ucrania y es probable que Rusia renueve sus críticas a la OSCE, de la que Lavrov dijo el año pasado que "se está convirtiendo esencialmente en un apéndice de la OTAN y la Unión Europea".

La OSCE es la sucesora de un organismo creado durante la Guerra Fría para que el Este y el Oeste se relacionaran entre sí. En los últimos años, y especialmente desde que Rusia invadió Ucrania, Moscú ha utilizado lo que en la práctica es un derecho de veto que tiene cada país para bloquear decisiones.

