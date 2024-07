El nadador kai taylor espera enorgullecer a su madre en los juegos olímpicos de parís

Por Ian Ransom

MELBOURNE, 17 jul (Reuters) - El nadador australiano Kai Taylor espera marcharse de París con una o dos medallas olímpicas que añadir a la vitrina de trofeos familiar, ya repleta con los premios de su madre, Hayley Lewis. Lewis se hizo famosa en Australia cuando ganó cinco medallas de oro en natación en los Juegos de la Mancomunidad de 1990, cuando tenía 15 años. Luego, la nadadora de Queensland ganó medallas olímpicas en 400 y 800 metros libres en los Juegos de Barcelona 1992, además de seis medallas en campeonatos mundiales en pruebas que iban desde los 200 libres hasta los 5 km en aguas abiertas.

Treinta y dos años después, Lewis estará en las gradas del estadio de La Défense de París alentando a su hijo de 20 años, que competirá en las pruebas de relevos de estilo libre en un potente equipo australiano.

Rodeado de entrenadores de élite y compañeros de equipo en una concentración previa a los Juegos en Francia, Taylor tiene mucho apoyo, pero afirma que es duro estar lejos de su madre campeona y que ha estado en contacto con ella todos los días.

"No me ha dado ningún consejo, simplemente está muy orgullosa de mí y quiere que salga ahí fuera y lo haga lo mejor posible", afirmó. "Va a venir a verme y estoy deseando verla en las gradas y sé que estará alentando mucho". El año pasado Taylor ganó el título mundial de relevos 4x100 estilo libre en Fukuoka, mientras que se colgaba el bronce en las pruebas de 200 relevos y 4x100 relevos combinado. Tres años después de conseguir el bronce en Tokio, Australia confía en sus posibilidades en los 200 relevos, una prueba que la nación no ha ganado desde los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, cuando Ian Thorpe y Michael Klim estaban en su apogeo. Es probable que Taylor forme equipo en París con sus compañeros de Fukuoka Zac Incerti, Thomas Neill y Elijah Winnington, con la intención de dar la sorpresa ante el campeón olímpico, Reino Unido, y el potente equipo de Estados Unidos. "Estar en un relevo con esos chicos es increíble. Estoy impaciente por subir y representar a Australia", declaró. (Reportaje de Ian Ransom en Melbourne; Editado en español por Héctor Espinoza)

