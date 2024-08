El neerlandés condenado por violación se plantea dejar el vóley tras las críticas en parís 2024

ÁMSTERDAM, 14 ago (Reuters) - El jugador neerlandés de voleibol de playa Steven van de Velde, condenado por violación, afirma que se planteará dejar este deporte si su participación en torneos internacionales sigue suscitando objeciones.

Van de Velde, que compite esta semana en los Campeonatos Europeos de Voleibol de Playa en Países Bajos, se enfrentó a numerosas críticas por participar en los Juegos Olímpicos de París y fue abucheado por sectores del público.

En una entrevista concedida por primera vez desde los Juegos, dijo que se estaba planteando su futuro en el deporte.

"Fue una experiencia dura, que aún no he asimilado del todo. La conclusión puede ser: esto no merece la pena. Sobre todo para mi familia. Así que tendré en cuenta su opinión", dijo al canal de televisión neerlandés NOS en una entrevista emitida el martes.

Van de Velde fue condenado a cuatro años de prisión en Reino Unido en 2016 tras ser declarado culpable de violar a una niña de 12 años. Tenía 19 años en el momento del delito.

Pasó 13 meses en prisión: un año en Reino Unido y un mes en Países Bajos. Con arreglo a la legislación neerlandesa, su delito fue reclasificado como delito menor de acto indecente y se le redujo la pena.

Van de Velde regresó a la competición de voleibol de playa en 2017, pero su selección para los Juegos de París fue ampliamente condenada por otras delegaciones, así como por grupos de defensa de los derechos de la mujer. (Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado por Jon Boyle; editado en español por Mireia Merino)

Reuters