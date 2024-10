El nuevo gobierno de Francia afronta su primera moción de censura

El nuevo gobierno de Francia, liderado por el primer ministro conservador Michel Barnier, afronta este martes su primera moción de censura impulsada por la izquierda, pero que no tiene visos de prosperar por el rechazo de la ultraderecha a apoyarla.

"Llegó la hora de la verdad. Veremos quién se opone al gobierno y quién no", dijo a la AFP el líder socialista Olivier Faure, quien defenderá a partir de las 16H30 (14H30 GMT) la moción de censura de la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular (NFP).

Esta alianza de socialistas, ecologistas, comunistas y La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical) ganó las últimas elecciones legislativas que el presidente Emmanuel Macron adelantó por sorpresa en junio a raíz de la victoria de la extrema derecha en los comicios al Parlamento Europeo.

Con 193 diputados, el NFP quedó lejos de la mayoría absoluta de 289 y el mandatario decidió designar como primer ministro a Barnier, al frente de un gobierno apoyado por la alianza de centroderecha de Macron y por el partido conservador Los Republicanos (LR).

El NFP justificó su moción de censura en la decisión del jefe de Estado de no nombrar a su candidata a primera ministra, la economista Lucie Castets, y en las "orientaciones políticas" del gobierno de Barnier, que busca recrudecer la política migratoria y recortar el gasto público.

Aunque Macron, cuyo mandato termina en 2027, justificó la designación de Barnier en nombre de la "estabilidad", su gobierno puede caer si la oposición de extrema derecha --el tercer bloque en número de diputados-- apoya la moción de censura.

Pero la Agrupación Nacional (RN) de la líder ultraderechista Marine Le Pen, que enfrenta actualmente un juicio por malversación de fondos públicos europeos, anunció que no lo hará, ya que su situación le permite influir en la política del gobierno.

"Escogimos no caer en el caos, no censurar inmediatamente a Michel Barnier para darle la oportunidad de desarrollar un proyecto (...) Si no nos conviene, censuraremos", advirtió el vicepresidente del partido, Sébastien Chenu.

La extrema derecha también se abstuvo este martes en la decisión de la mesa de la Asamblea Nacional (cámara baja) de enterrar la propuesta de destitución de Macron, presentada por LFI y que una comisión parlamentaria ya rechazó la semana pasada.

Tjc/eg

AFP