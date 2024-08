El nuevo técnico del barcelona dice estar "satisfecho" con la plantilla antes del inicio de laliga

16 ago (Reuters) - El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, no tiene ninguna queja sobre su plantilla y confía plenamente en el club, dijo el alemán en vísperas del primer partido de LaLiga, que se disputará el sábado en Valencia. El Barça, que terminó segundo en LaLiga la temporada pasada por detrás de su acérrimo rival, el Real Madrid, ha fichado hasta ahora al centrocampista ofensivo Dani Olmo y al también español Pau Víctor en el período de traspasos de final de temporada.

Flick, que condujo al Bayern de Múnich a la conquista de dos Bundesligas, una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes y una Supercopa, entre otros títulos, se mostró satisfecho con su equipo. El técnico, de 59 años, sustituyó a Xavi Hernández en el conjunto catalán después de que éste destituyera al ex centrocampista en mayo, apenas cuatro semanas después de confirmar que cumpliría el último año de su contrato y les dirigiría hasta la temporada 2024-25. "Estoy satisfecho con la plantilla que tengo, el resto es una incógnita. Cuando firmé mi contrato, sabía que no sería fácil, pero confío ciegamente en el club. Y estoy contento con el equipo, con lo que ofrece", dijo Flick a la prensa el viernes.

"Tenemos jugadores lesionados que volverán poco a poco. Seguimos siendo un equipo fuerte".

Olmo, de 26 años, que ayudó a España a ganar la Eurocopa 2024, no estaría disponible para el partido de Valencia, dijo Flick.

"Olmo no está en buenas condiciones físicas, empezó tarde y le cuidaremos. No estará mañana. Queremos que todos estén bien y jueguen sin lesiones", dijo. Flick aseguró que el extremo Lamine Yamal, de 17 años, cuyo padre, Mounir Nasraoui, se encuentra en estado "grave pero estable" tras ser apuñalado el miércoles en un aparcamiento de la localidad de Mataró, en el noreste de España, según TVE, jugará contra el Valencia. Flick dijo que no esperaba un partido fácil contra el Valencia, que terminó noveno la temporada pasada.

"Tengo muchas ganas de jugar este primer partido. Valencia es un lugar especial", dijo.

"Será un partido difícil, nuestro rival ha demostrado que juega bien, fútbol de ataque, hay que cuidar las líneas... Será difícil". (Información de Pearl Josephine Nazare en Bengaluru; editado por Clare Fallon; editado en español por Mireia Merino)

Reuters