El oro en parís tiene un "sabor especial" para khelif tras disputa de género

Por Aadi Nair

PARÍS, 10 ago (Reuters) - El título conquistado en los Juegos de París tiene "un sabor especial", declaró la argelina Imane Khelif tras ganar el oro en boxeo el viernes y tras dos semanas de especulaciones sobre su elegibilidad en medio de una disputa de género que ha envuelto a la cita olímpica.

Khelif, que se impuso a la china Yang Liu en la final de peso wélter, y la taiwanesa Lin Yu-ting, se vieron envueltas en una tormenta que ha dominado los titulares y ha sido objeto de acalorados debates en las redes sociales.

Ambas fueron descalificadas por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) de los Campeonatos del Mundo de 2023, que declaró que una prueba de cromosomas sexuales las había declarado no elegibles.

Compitieron en los Juegos después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) despojara a la IBA de su condición de organismo rector de este deporte en 2023 y asumiera el control de la organización del boxeo en París.

En estos Juegos, el COI está utilizando las normas de elegibilidad de boxeo que se aplicaron en las Olimpiadas de 2016 y 2021, que no incluyen pruebas de género.

"Soy una mujer como cualquier otra", dijo Khelif en rueda de prensa tras ganar la medalla de oro. "Nací mujer y he vivido como mujer, pero hay enemigos del éxito y no pueden digerir mi éxito. Eso también le da a mi éxito un sabor especial".

El COI rechazó los resultados de las pruebas ordenadas por la IBA a Khelif y Lin por considerarlos arbitrarios e ilegítimos, alegando que no había motivo para realizarlas.

Khelif, medalla de plata en los Mundiales de 2022, dijo que no entendía la actuación de la IBA.

"Todo lo que se dice de mí en las redes sociales es inmoral. Quiero cambiar la opinión de la gente de todo el mundo", añadió Khelif. "Desde 2018, competí bajo la autoridad de la IBA y lo saben todo sobre mí. No reconozco a esta IBA. Algunos de los miembros me odian y no sé por qué (...) Hoy les he mandado el mensaje de que mi honor está por encima de todo".

Khelif es la primera mujer argelina que gana una medalla de oro olímpica de boxeo, así como el primer púgil en repetir la hazaña de Hocine Soltani en los Juegos de Atlanta 1996.

La joven de 25 años ha recibido un inmenso apoyo del público en sus combates, con aficionados argelinos, muchos de ellos mujeres, acudiendo en masa a Roland Garros y a la North Paris Arena para animarla.

"La mujer argelina es conocida por su valentía", declaró Khelif. "La presencia de estas mujeres al estadio envió al mundo el mensaje de que nuestro honor está por encima de todo". (Reportaje de Aadi Nair y Ashraf Hamed Atta en París; Edición de Hugh Lawson)

Reuters