El papa lamenta la falta de avances hacia la paz en Gaza

El papa Francisco lamentó el viernes la falta de avances en las negociaciones para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

"A veces la gente dice que es una guerra defensiva o no, pero a veces pienso que es demasiada, demasiada guerra y -me disculpo por decir esto-, pero no me parece que se estén dando pasos para hacer la paz", declaró el pontífice argentino en el vuelo que lo traía de vuelta a Roma tras una gira de doce días por el sudeste asiático y Oceanía.

cmk/ams/js/eg

AFP