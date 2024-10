El papa nombra 21 nuevos cardenales y aumenta el número de personas que elegirán a su sucesor

ROMA (AP) — El papa Francisco nombró el domingo 21 nuevos cardenales, lo que incrementó de forma considerable el número de miembros del Colegio Cardenalicio y consolida su huella en el grupo de prelados que algún día elegirá a su sucesor.

Entre los elegidos por el primer papa latinoamericano de la historia estaban los líderes de varias diócesis y arquidiócesis importantes en América del Sur. Se trata del arzobispo de Santiago del Estero, Argentina, Vicente Bokalic Iglic; el arzobispo de Porto Alegre, Brasil, Jaime Spengler; el arzobispo de Santiago de Chile, Fernando Natalio Chomali Garib; el arzobispo de Guayaquil, Ecuador, Luis Gerardo Cabrera Herrera; y el arzobispo de Lima, Perú, Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio.

También nombró al cardenal de mayor edad hasta ahora: monseñor Angelo Acerbi, un diplomático retirado del Vaticano de 99 años que una vez fue rehén durante seis semanas en Colombia por guerrilleros izquierdistas, y el más joven, el jefe de la Iglesia greco-católica ucraniana de 44 años en Melbourne, Australia, el obispo Mykola Bychok, nombrado en un guiño a la guerra en curso en Ucrania.

Los nuevos cardenales recibirán sus sombreros rojos en una ceremonia conocida como consistorio el 8 de diciembre, un importante feriado que da inicio oficialmente a los festejos navideños en Roma. Será el décimo consistorio de Francisco y la mayor infusión de cardenales en edad de votar en el colegio en sus 11 años de pontificado.

Ya antes del anuncio del domingo, Francisco había nombrado a la gran mayoría de los cardenales en edad de voto que algún día participarán en un cónclave para elegir a su sucesor. Según estadísticas del Vaticano, antes del domingo 92 de los cardenales menores de 80 años —y, por tanto, elegibles para votar en un cónclave— habían sido elegidos por Francisco, en comparación con los 24 nombrados por el papa Benedicto XVI y seis por San Juan Pablo II.

Mostrando la universalidad de la Iglesia en todo el mundo, Francisco también recurrió al arzobispo de Teherán, Irán, monseñor Dominique Joseph Mathieu, y al obispo de Bogor, Indonesia, monseñor Paskalis Bruno Syukor. Ambos pertenecen a la orden religiosa franciscana y son dos de los cuatro nuevos cardenales franciscanos. También designó al arzobispo de Toronto, Francis Leo.

Además de Syukor, Asia tiene dos cardenales más: monseñor Tarcisio Isao Kikuchi, arzobispo de Tokio; y monseñor Pablo Virgilio Sinogco David, obispo de Kalookan, Filipinas.

Aparte de Asia, la otra región donde la Iglesia está creciendo es África, que tiene dos nuevos cardenales: el arzobispo de Abiyán, Costa de Marfil; monseñor Ignace Bessi Dogbo, y el obispo de Argel, Argelia, monseñor Jean-Paul Vesco.

En un gesto al sínodo que se celebra este mes en el Vaticano y que debate el futuro de la Iglesia, Francisco también nombró al reverendo Timothy Racliffe, un teólogo británico que es uno de los asesores espirituales de la reunión.

___

La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento del Lilly Endowment Inc. AP es responsable sobre su contenido.

AP