El Partido Laborista prioriza el crecimiento económico del Reino Unido en su programa electoral

El líder laborista, Keir Starmer, favorito para ser el nuevo primer ministro británico tras los comicios del 4 de julio, calificó el crecimiento económico como prioridad, el jueves en Mánchester, en la presentación de su programa electoral.

"La creación de riqueza es nuestra prioridad número uno, el crecimiento económico es nuestro objetivo principal", afirmó el líder del Partido Laborista en su alocución.

Starmer, de 61 años, que dio un viraje hacia posiciones de centro tras la derrota de su predecesor en el Partido Laborista, Jeremy Corbyn, en las elecciones de 2019, saca en los sondeos de intención de voto una clara ventaja a su rival, el actual primer ministro conservador, Rishi Sunak.

“He cambiado el Partido Laborista y estoy dispuesto a cambiar Reino Unido. Podemos volver a sentar las bases de la estabilidad y apoyarnos en ellas para reconstruir el país", añadió Starmer este jueves.

Las últimas encuestas colocan a Starmer con un 45% de intención de voto, muy por delante de Sunak, que cosecharía un 20%, lo que indica que el líder del Partido Laborista puede poner fin a catorce años de gobiernos laboristas.

"Los primeros pasos del Partido Laborista para el cambio son una reparación inmediata del daño causado durante catorce años de caos y decadencia conservadora", afirmó Starmer, que reconoció, sin embargo, que "no podemos pretender que todo se solucionará de la noche a la mañana".

- "Estabilidad económica" -

El líder laborista defendió en su discurso que sus primeros pasos si llega al gobierno "traerán estabilidad económica, reducirán los tiempos y las listas de espera del servicio nacional de salud, y se lanzará un nuevo mando de seguridad fronteriza", añadió.

Starmer buscó tranquilizar al electorado con esa última promesa en el problema de la llegada de inmigrantes irregulares cruzando el Canal de la Mancha, que separa Francia y Reino Unido.

El líder laborista quiere abandonar el controvertido plan del Gobierno conservador de enviar a inmigrantes en situación irregular a Ruanda, aunque insistió en que quiere reducir el número de llegadas al Reino Unido.

Por otra parte, el Partido Laborista reafirmaría en caso de victoria en las elecciones el apoyo británico a Ucrania frente a Rusia y también cree que se debe buscar el reconocimiento del Estado palestino como parte de un proceso de paz.

Starmer criticó en su discurso del jueves el "caos" dejado por catorce años de gobiernos conservadores, marcados por una gran inestabilidad política y económica, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea y cinco primeros ministros en sus catorce años de gobierno, además de un aumento de la inflación y del coste de vida.

- "Plan creíble a largo plazo" -

"No nos equivoquemos, los desafíos no desaparecerán de la noche a la mañana. Si ganan los laboristas, no tendremos una varita mágica. Pero lo que tenemos, lo que representa este programa, es un plan creíble a largo plazo", defendió.

Interrogado por un militante ecologista al comienzo de su discurso, rápidamente evacuado de la sala, Keir Starmer reaccionó señalando que el Partido Laborista había "dejado de ser un partido de protesta" para convertirse en un "partido de gobierno".

Según el programa presentado por Starmer, el Partido Laborista quiere crear un fondo dedicado a inversiones en las industrias del futuro, además de un organismo encargado de financiar la transición a energías verdes.

El programa incluye también contratar a 6.500 nuevos profesores.

El lanzamiento del programa electoral laborista llegó dos días después de que los conservadores prometieran a los votantes recortes de impuestos.

A pesar de la considerable ventaja laborista en las encuestas, Starmer debe hacer frente a las persistentes afirmaciones de los conservadores de que su partido gastará e forma imprudente el dinero público y aumentará los impuestos.

