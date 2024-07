El Placencia Resort de Belice se une a la cartera de Hyatt

Chicago--(business wire)--jul. 31, 2024--

Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H) en colaboración con Maya Rio Development, anunció hoy los planes para el primer hotel de la marca Hyatt en Belice con The Placencia Resort, que se incorpora a la cartera de Hyatt como hotel afiliado antes de unirse a la marca Destination by Hyatt y al programa de fidelidad World of Hyatt a finales del próximo año. Situado al sur de México, al este de Guatemala y junto al mar Caribe, The Placencia Resort se encuentra en la península de Placencia, una playa verde de 13 millas de largo en el sur de Belice, cerca de la mayor barrera de coral del hemisferio occidental.

A finales de 2025, se espera que The Placencia Resort ofrezca 90 habitaciones, suites y villas frente al mar renovadas tras una renovación de USD 10 millones que incluye una experiencia de llegada mejorada con zonas públicas alegremente refinadas. Poco después, los huéspedes podrán disfrutar de un nuevo y dinámico restaurante de tres platos, un espacio para eventos interior y exterior perfecto para reuniones sociales, un restaurante y bar de autor sobre el agua y una piscina y un bar de piscina renovados.

"Estamos muy contentos de dar la bienvenida a los huéspedes a un nuevo destino dentro de la cartera de Hyatt y permitirles explorar la amplitud y la belleza de Belice y lo que The Placencia Resort tiene para ofrecer", dijo David Kuperberg, jefe de desarrollo, Dream Hotels, Hyatt. "Estos planes para el primer hotel de la marca Hyatt en Belice refuerzan el crecimiento de nuestra marca en América Latina y el Caribe, y seguimos dedicados a satisfacer a nuestros huéspedes donde quieren estar. Estamos agradecidos de haber trabajado junto a Maya Rio Development en esta transición y esperamos llevar la marca Destination by Hyatt a Belice a finales de 2025".

"La colaboración del Placencia Resort con Hyatt nos permitirá ofrecer a nuestros huéspedes una oportunidad inigualable de sumergirse en la rica cultura e historia de Belice", dijo Dyke Rogers, copropietario de Maya Rio Development". Estamos encantados de unirnos a la cartera de Destination by Hyatt el próximo año, mejorando aún más las experiencias de nuestros huéspedes con el acceso a los beneficios de World of Hyatt una vez que nos unamos oficialmente a la cartera".

A poca distancia del pintoresco pueblo de Placencia, que ofrece un estilo de vida desenfadado frente al mar con una selección de tiendas, restaurantes y bares, The Placencia Resort es uno de los complejos más animados de la zona. Energícese con una sesión de fitness en grupo en la playa, disfrute de una mezcla de ritmos con Eclectic Beach y Night Sands Scene, una colorida mezcla sin igual de música, baile, popups y entretenimiento, u opte por la intimidad en los numerosos santuarios escondidos por todo el complejo, seguida de una relajante experiencia de spa. El gimnasio biofílico interior al aire libre del complejo ofrece a los huéspedes un entrenador personal de movimiento para relacionarse con la naturaleza y consigo mismos.

El Placencia Resort, que alberga la piscina más grande de Belice, ofrece distintas experiencias a los aventureros en busca de sol, como kayak y paddle boarding gratuitos y acceso ilimitado a la playa privada. Se ofrecen bicicletas gratuitas para recorrer los alrededores o ir al pueblo de Placencia. El complejo ofrece una programación mejorada y multitud de aventuras y excursiones para toda la familia y grupos de todas las edades, como un programa semanal de aventuras organizado por el equipo de actividades, expediciones de pesca, charters privados en barco, inmersiones en la isla a medida y submarinismo y buceo. Además, los huéspedes pueden explorar excursiones de un día al interior de Belice con visitas guiadas a yacimientos arqueológicos mayas, expediciones a cuevas y aventuras en la selva. Los huéspedes tienen a su disposición la ayuda de los "conserjes de experiencias", que les ayudarán a crear escapadas personalizadas para aprovechar al máximo su estancia en Belice.

El Placencia Resort se suma a la estrategia de Hyatt para el crecimiento de sus marcas en la región de América Latina y el Caribe, con próximas aperturas programadas para finales de 2024, entre las que se incluyen Hyatt Centric Santo Domingo en República Dominicana, Dreams Grand Island en Cancún, México, Hyatt Centric San José Escazú en Costa Rica y Hyatt Regency Panama City en Panamá . La cartera de marcas Destination by Hyatt continúa expandiéndose en la región, con la reciente apertura de The Legend Paracas Resort en Perú y el debut previsto de Cas En Bas Beach Resort St. Lucia en 2025.

Una vez que The Placencia Resort se una a la marca Destination by Hyatt a finales de 2025, los miembros de World of Hyatt tendrán la oportunidad de ganar y canjear puntos en estancias para utilizarlos en noches gratis, cenas, experiencias de bienestar y mucho más.

Para obtener más información o hacer una reserva, visite https://www.hyatt.com/en-US/hotel/belize/placencia-resort/pljdh. Para conocer las últimas novedades, siga a The Placencia Resort en Instagram y Facebook en @theplacenciaresort.

