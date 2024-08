El plan italiano de abrir campos de detención para personas migrantes en albania sufre más retrasos

ROMA, 1 ago (Reuters) - El controvertido plan italiano de crear campos de detención en Albania para las personas migrantes rescatadas en el mar se ha vuelto a retrasar. Una fuente cercana al asunto dijo el jueves que el proyecto lleva unas semanas de retraso.

La primera ministra, Giorgia Meloni, había anunciado la fecha del 1 de agosto para la inauguración de las instalaciones durante una visita a Albania en junio. Anteriormente, su Gobierno esperaba que estuvieran operativas durante la primavera boreal.

La fuente, que no pudo ser citada por no estar autorizada a hablar del asunto, no facilitó una nueva fecha para la apertura de los campos, pero dijo que los retrasos se debían en parte al caluroso clima de Albania, que limitaba las horas de trabajo de los constructores.

La semana pasada, los medios italianos citaron al subsecretario del gabinete, Alfredo Mantovano, estrecho colaborador de Meloni, afirmando que la inauguración de las instalaciones se había retrasado unas semanas.

El Gobierno de derechas de Meloni firmó el año pasado un acuerdo con Albania para la creación de los campos, en el marco de sus esfuerzos por frenar la inmigración, en virtud del cual se procesaría a unas 36.000 personas migrantes al año en dos instalaciones, una en el puerto de Shengjin y otra en Gjader.

Los partidos de la oposición y grupos de derechos humanos denunciaron el plan, que se asemeja a un acuerdo similar de deportación de personas migrantes, ahora abandonado, entre Reino Unido y Ruanda.

El grupo de derechos Amnistía Internacional dijo esta semana que el proyecto era "una mancha para el Gobierno italiano".

"Es vergonzoso que, a pesar de todas las críticas y preocupaciones planteadas por los organismos de derechos humanos, el Gobierno italiano haya decidido seguir adelante con este acuerdo", afirmó Eve Geddie, directora de la Oficina de Instituciones Europeas de Amnistía.

Italia espera gastar un total de 670 millones de euros (722,19 millones de dólares) en cinco años para los campos y Meloni ha dicho que las solicitudes de asilo se tramitarían en 28 días, en lugar de los varios meses actuales.

(1 dólar = 0,9277 euros) (Información de Angelo Amante y Alvise Armellini; editado por Bernadette Baum; editado en español por Mireia Merino)

Reuters