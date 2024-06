El PMA advierte que el conflicto de Sudán puede convertirse en la "mayor crisis humanitaria del mundo"

La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, Cindy McCain, ha advertido este domingo que el conflicto entre el Ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que dura ya más de un año, puede convertirse en la "mayor crisis humanitaria del mundo", que ya ha dejado miles de muertos y millones de desplazados.

"Sudán tiene la posibilidad real de convertirse en la mayor crisis humanitaria del mundo. No podemos hacer llegar la comida, apenas podemos hacerla llegar, desde luego no la estamos haciendo llegar a gran escala, y ya se ven los resultados de lo que puede ocurrir si no se alimenta a la gente. También estamos entrando en la temporada de escasez, lo que hace que muchas veces sea muy difícil para nuestros camiones incluso operar en caso de que puedan entrar", ha declarado McCain durante una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CBS News.

En ese sentido, ha dejado claro que es necesario un mayor flujo de asistencia al país de forma "segura y sin trabas" para alimentar a la población "a gran escala".

"La conclusión es que la gente va a morir de hambre a menos que entremos allí", ha añadido la directora ejecutiva del PMA, que ha criticado tanto al Ejército como a las RSF, de carácter paramilitar pero declaradas en rebeldía desde el inicio de los combates, por no llegar a un acuerdo al respecto.

A pesar de que ha reconocido el "paso adelante" que han dado varios países para enviar ayuda humanitaria al país, ha asegurado que se trata de "una crisis olvidada" que está desestabilizando una región ya de por sí inestable, y que puede tener "efectos catastróficos" a medida que el conflicto avanza.

"Es imperativo que abramos los cruces, que tengamos acceso seguro, que las facciones, las diversas facciones, entiendan que somos humanitarios, y que necesitamos tener acceso", ha añadido.

La guerra estalló el 15 de abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar --ahora declarado como una organización terrorista-- en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento definitivo de la transición abierta en 2019 tras el derrocamiento del régimen de Omar Hasán al Bashir.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los combates han dejado ya más casi diez millones de desplazados. El conflicto en el país, en el que viven cerca de 50 millones de personas, tiene su epicentro durante las últimas semanas en la ciudad de Al Fasher, capital de Darfur Norte, donde cerca de 800.000 civiles permanecen atrapados en medio de los intensos enfrentamientos entre el Ejército y las RSF, que impusieron un cerco a la ciudad.

