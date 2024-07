El político prokurdo encarcelado Selahattin Demirtas ha sido condenado a dos años y medio más de prisión

La Justicia de Turquía ha condenado este viernes al líder opositor y antiguo copresidente del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) a dos años y medio de prisión acusado de "insultar públicamente al Gobierno, a la Justicia, al Ejército y a las Fuerzas de Seguridad".

"Si yo fuera un político ultranacionalista que orquestara asesinatos en el corazón de Ankara y amenazara a la gente, no se abriría ningún caso contra mí. En cambio, ustedes me protegerían. Pero como soy un político kurdo que ejerce su derecho a criticar, me procesan", ha denunciado Demirtas durante el juicio según recoge el portal de noticias turco Bianet.

En esta línea, Demirtas ha criticado la petición de pena de la Fiscalía por tratarse de un "'copia-pega' carente de todo fundamento jurídico" y ha asegurado que el juicio tiene "motivaciones políticas".

Esta sentencia se produce apenas dos meses después de que un Tribunal lo condenase a 42 años de prisión acusado de atentar contra la unidad del Estado durante los disturbios que se produjeron en 2014 en el marco de las protestas contra el asedio turco de la ciudad siria de Kobane y en las que murieron casi 40 personas.

Demirtas ha participado por videoconferencia desde la cárcel, donde permanece desde noviembre de 2016, cuando fue arrestado de forma preventiva por cargos de terrorismo. Posteriormente, en 2018, fue condenado a cuatro años y ocho meses de cárcel por "propaganda a favor de una organización terrorista".

Durante dos días de unos disturbios por el asalto de Kobane --de mayoría kurda-- que se extendieron a varias ciudades de toda Turquía, 37 personas murieron, entre ellas un joven de 16 años llamado Yasin Boru, que fue asesinado mientras recogía donativos en el sureste del país y que se ha convertido en un símbolo de las víctimas de la violencia durante aquellos días de octubre de 2014. Durante las protestas se quemaron 197 escuelas y se destruyeron unos 269 edificios públicos.

