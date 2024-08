El premio nobel muhammad yunus llega a bangladés para dirigir un nuevo gobierno provisional

Por Ruma Paul

DACA, 8 ago (Reuters) - El premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus regresó el jueves a Bangladés, país asolado por los conflictos, para dirigir un nuevo Gobierno provisional tras semanas de tumultuosas protestas estudiantiles que obligaron a la primera ministra Sheikh Hasina a dimitir y huir a la vecina India. Yunus, de 84 años, único premio Nobel del país del sur de Asia y duro crítico de Hasina, llegó a Daca tras recibir tratamiento médico en París, después de que los manifestantes le apoyaran para formar parte de un Gobierno encargado de celebrar elecciones para elegir a un nuevo líder. "Me siento bien volviendo a casa", dijo el economista en el aeropuerto, donde fue recibido por altos mandos militares y líderes estudiantiles.

Los manifestantes estudiantiles habían salvado al país y había que proteger esa libertad, dijo, y añadió: "Sea cual sea el camino que nos muestren nuestros estudiantes, seguiremos adelante con él". Yunus jurará su cargo como jefe de un equipo de asesores a las 1430 GMT, en la residencia oficial del presidente Mohammed Shahabuddin. El partido de Hasina, la Liga Awami, no figura en el Gobierno provisional después de que ella dimitiera el lunes, tras semanas de violencia en las que murieron unas 300 personas y miles resultaron heridas. En una publicación en Facebook, su hijo Sajeeb Wazed Joy dijo que el partido no se había rendido, sin embargo, y estaba dispuesto a mantener conversaciones con los opositores y el Gobierno interino. "Había dicho que mi familia no se involucraría más en política, pero por la forma en que están siendo atacados los líderes y trabajadores de nuestro partido, no podemos rendirnos", afirmó el miércoles. Yunus, conocido como el "banquero de los pobres", recibió el Premio Nobel de la Paz en 2006 por fundar un banco pionero en la lucha contra la pobreza mediante pequeños préstamos a prestatarios necesitados.

La dramática salida de Hasina del país que gobernó durante 20 de los últimos 30 años, tras ganar un cuarto mandato consecutivo en enero, desató el júbilo y la violencia cuando multitudes asaltaron y saquearon su residencia oficial sin oposición. Hasina se encuentra refugiada en una base aérea cercana a Nueva Delhi, la capital india, un hecho que, según Yunus, desató la ira de algunos bangladesíes contra India. El movimiento estudiantil que derrocó a Hasina surgió a raíz de las protestas contra las cuotas en los puestos de trabajo de la Administración, que se intensificaron en julio y provocaron una violenta represión que suscitó críticas en todo el mundo, aunque el Gobierno negó haber hecho un uso excesivo de la fuerza. Las protestas se vieron alimentadas también por las duras condiciones económicas y la represión política en el país, nacido tras una guerra de liberación de Pakistán en 1971. (Reportaje de Ruma Paul y Sudipto Ganguly; información adicional de Shounak Dasgupta; redacción de Shilpa Jamkhandikar y Shivam Patel; edición de YP Rajesh y Clarence Fernandez)

