El presidente palestino nombra a un sucesor provisional si tiene que dejar el cargo

RAMALA, Cisjordania, 28 nov (Reuters) - El presidente palestino, Mahmud Abás, ha nombrado a un sucesor temporal que le sustituiría en caso de que muriera o abandonara su cargo, respondiendo así a la preocupación por un posible vacío de poder tras su marcha. En una declaración hecha pública a última hora del miércoles, Abás afirmó que el presidente del Consejo Nacional Palestino debería ejercer como presidente interino durante un máximo de 90 días, durante los cuales deberían celebrarse elecciones presidenciales. El actual presidente del máximo órgano decisorio de los palestinos es Rauhi Fattouh, de 75 años, que también ejerció brevemente como líder provisional tras la muerte de Yaser Arafat en 2004. Abás, de 89 años, es presidente palestino desde 2005 y ha tenido problemas de salud con regularidad en los últimos años, lo que ha suscitado repetidas especulaciones sobre quién podría sustituirle cuando finalmente se haga a un lado. No tiene sustituto y una fuente dijo a Reuters a principios de mes que Arabia Saudí le había presionado para que nombrara uno. El anuncio del miércoles despeja la incertidumbre sobre qué ocurrirá cuando muera, pero no se nombró a Fattouh como su sustituto, lo que significa que sigue sin haber visibilidad sobre quién podría reemplazar a Abás a largo plazo. El ministro de Agricultura israelí, Avi Dichter, miembro del gabinete de seguridad interior, dijo esta semana a un grupo de periodistas extranjeros que el ejército israelí tomaría el control de Cisjordania si alguien del grupo miliciano Hamás intentaba convertirse en presidente. Abás fue elegido para un mandato de cuatro años en 2005, pero desde entonces no se ha celebrado ninguna votación presidencial y ahora es profundamente impopular. Una encuesta de opinión realizada en septiembre mostró que el 89% de los palestinos de Cisjordania querían que dimitiera. (Información de Ali Sawafta; escrito por Crispian Balmer, edición de William Maclean; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters