El primer ministro de haití viaja a eeuu mientras la policía keniana patrulla la capital

Puerto príncipe, 28 jun (reuters) - el primer ministro haitiano, garry conille, abandonó puerto príncipe el viernes para viajar a washington y nueva york, mientras agentes de policía kenianos recién desplegados comenzaban a patrullar la ciudad en el marco de una misión respaldada por la onu para luchar contra las bandas armadas que se han apoderado de la capital. la oficina de conille dijo que viajaría con la ministra de asuntos exteriores, dominique dupuy, la ministra de finanzas, ketleen florestal, y el jefe de gabinete, nesmy manigat, mientras que el ministro de justicia, carlos hercule, se quedaría como primer ministro en funciones en su nombre.

"La delegación mantendrá importantes reuniones de trabajo con responsables de instituciones financieras internacionales, entre otros. También inspeccionará la embajada de Haití en Washington", indicó la oficina, sin dar más detalles. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que el viceconsejero de Seguridad Nacional, Jon Finer, se reuniría con Conille el lunes.

Estados Unidos es el principal respaldo financiero de una fuerza de seguridad internacional dirigida por Kenia que Naciones Unidas ha ratificado que se envíe a Haití para ayudar a su policía a combatir a las bandas armadas que han sumido al país en una crisis humanitaria. El anterior Gobierno de Haití solicitó la fuerza por primera vez en 2022 y el primer despliegue de policías keniatas llegó esta semana, aunque no está claro cuándo llegará el resto de la fuerza, que se espera que supere los 2.500 efectivos. Mientras policías keniatas armados, con chalecos antibalas y cascos, patrullaban la ciudad en furgonetas blindadas negras, los residentes de Puerto Príncipe dijeron que esperaban que la fuerza pudiera poner fin a los asesinatos indiscriminados y permitir la reanudación de los negocios.

"Necesitamos paz. Si las fuerzas policiales keniatas están aquí es para que podamos volver a tener la vida que teníamos antes. Esperamos que hayan venido a trabajar en serio", dijo el residente Kloud Dine.

"Necesitamos que los kenianos estén aquí un tiempo porque los miembros de las bandas nos hacen sufrir demasiado", añadió Louise Baret, pintora. "Ya es suficiente". En un vídeo compartido en las redes sociales el miércoles, el líder de la banda Jimmy "Barbecue" Cherizier reunió a los hombres armados, diciéndoles que dispararan contra la policía keniana y prometiendo luchar hasta la muerte: "No me importa si son blancos o negros. Si no son haitianos y están en suelo haitiano, son invasores", dijo.

Más de medio millón de personas han huido de sus hogares debido a la violencia y cerca de la mitad de la población pasa hambre.

(Reportaje de Steven Aristil, Steve Holland y Sarah Morland; Editado en español por Héctor Espinoza)

