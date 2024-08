el primer ministro de japón dejará su cargo para dar paso a un nuevo líder

(Reescribe con detalles, citas y contexto, agrega autores)

Por Tim Kelly y Sakura Murakami

TOKIO, 14 ago (Reuters) - El primer ministro japonés, Fumio Kishida, anunció el miércoles que dimitirá el mes que viene, sucumbiendo al descontento de la opinión pública por los escándalos políticos y el aumento del coste de la vida que empañaron sus tres años de mandato, y desencadenando una pugna por sustituirle. "La política no puede funcionar sin la confianza de los ciudadanos", dijo en rueda de prensa para revelar su decisión de no presentarse a la reelección como líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD). "He tomado esta dura decisión pensando en el público, con la firme voluntad de impulsar la reforma política".

El PLD celebrará en septiembre un proceso para sustituirle como presidente del partido y, por extensión, como primer ministro. Los índices de popularidad de Kishida cayeron en picado después de que asumiera el cargo en 2021 tras las revelaciones sobre los vínculos del PLD con la controvertida Iglesia de la Unificación.

Su popularidad volvió a resentirse cuando salió a la luz un fondo ilícito de donaciones políticas no registradas realizadas en actos de recaudación de fondos del PLD. También se enfrentó al descontento de la opinión pública cuando los salarios no pudieron seguir el ritmo del aumento del coste de la vida y Japón se sacudió finalmente años de presión deflacionista. "Un primer ministro en funciones del PLD no puede presentarse a las elecciones presidenciales a menos que tenga asegurada la victoria", afirma Koichi Nakano, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Sophia.

"Es como los yokozunas grandes campeones de sumo. No sólo se gana, sino que hay que ganar con elegancia". Su sucesor al frente del PLD se enfrentará a la tarea de restaurar la confianza del público en el partido y hacer frente al aumento del coste de la vida, la escalada de las tensiones geopolíticas con China y el posible regreso de Donald Trump como presidente de Estados Unidos el año que viene.

Política monetaria y fortalecimiento militar durante su mandato como el octavo líder japonés más longevo de la posguerra, kishida rompió con la política económica anterior al evitar la economía de goteo impulsada por los beneficios corporativos para centrarse en aumentar los ingresos de los hogares, incluyendo subidas salariales y promoviendo la propiedad compartida.

Sacó a Japón de la pandemia del COVID-19 con un gasto de estímulo masivo y también nombró al académico Kazuo Ueda gobernador del Banco de Japón (BoJ) para guiar al país fuera del estímulo monetario radical de su predecesor. En julio, el BoJ subió inesperadamente los tipos de interés a medida que se afianzaba la inflación, lo que contribuyó a la inestabilidad del mercado bursátil y provocó una fuerte subida del yen.

La salida de Kishida podría significar un endurecimiento de las condiciones fiscales y monetarias, dependiendo del candidato, dijo Shoki Omori, estratega jefe de la sección de Japón de Mizuho Securities en Tokio.

"En resumen, los activos de riesgo, especialmente la renta variable, serán probablemente los más afectados", afirmó. El mandato de Kishida también ha estado marcado por un entorno de seguridad cambiante que ha llevado a Japón a revisar su política tradicionalmente pacifista.

Presentó el mayor despliegue militar de Japón desde la Segunda Guerra Mundial, con el compromiso de duplicar el gasto en defensa para disuadir a la vecina China de perseguir sus ambiciones territoriales en Asia Oriental mediante la fuerza militar. A instancias de Washington, Kishida también reparó las tensas relaciones entre Japón y Corea del Sur, permitiendo a ambos países y a su aliado mutuo, Estados Unidos, intensificar la cooperación en materia de seguridad contra la amenaza de los programas de misiles y armas nucleares de Corea del Norte. "Personalmente, me gustaría que siguiera un poco más como primer ministro", dijo Naoya Okamoto, un oficinista de 22 años de Tokio, la capital.

"Quizá estaba estresado (por los bajos índices de popularidad) y con todas las circunstancias que le rodean, supongo que no tiene más remedio que dimitir".

PRÓXIMO LÍDER El exministro de Defensa Shigeru Ishiba ya se ha postulado como posible sustituto de Kishida, afirmando que le gustaría "cumplir con su deber" si obtuviera el apoyo suficiente, según informó la cadena pública NHK. Otros nombres que se barajan como posibles aspirantes son los de la ministra de Asuntos Exteriores, Yoko Kamikawa, el ministro de Asuntos Digitales, Taro Kono, y el exministro de Medio Ambiente, Shinjiro Koizumi.

Los expertos afirman que el PLD tendrá que elegir una cara nueva que rompa con los escándalos si quiere sobrevivir a unas elecciones generales previstas para el tercer trimestre de 2025. "Si el PLD elige a su próximo líder haciendo caso omiso de las críticas públicas contra los escándalos de financiación política, el partido podría sufrir una aplastante derrota", afirma el analista político Atsuo Ito. "El partido debe elegir a alguien joven que no tenga vínculos con el actual Gobierno y pueda así presentar un nuevo PLD". (Reporte de Sakura Murakami, Rocky Swift, Tim Kelly, Tetsushi Kajimoto, Akiko Okamoto, Kiyoshi Takenaka y Kevin Buckland; edición de Neil Fullick y Clarence Fernández; editado en español por Ricardo Figueroa y Benjamín Mejías Valencia)

