El primer ministro francés barnier anuncia una subida de impuestos a los ricos

Por Mathieu Rosemain

PARÍS, 22 sep (Reuters) - El primer ministro Michel Barnier abrió el domingo la puerta a subir los impuestos a las personas más ricas de Francia y a algunas grandes empresas para ayudar a cerrar un enorme agujero en las finanzas públicas, pero dijo que protegería a las clases media y baja. La oficina del presidente Emmanuel Macron presentó este fin de semana un Gobierno de derechas con el que espera salir del estancamiento político que siguió a las elecciones anticipadas del verano. Su tarea más inmediata y desalentadora será elaborar un presupuesto para 2025 en un momento en que Francia lucha por contener un déficit presupuestario creciente. "No voy a subir más los impuestos a todos los franceses, ni a los más modestos, ni a los que trabajan, ni a las clases medias. Pero no puedo excluir a los más ricos del esfuerzo nacional para rectificar la situación", dijo Barnier a la cadena de televisión France 2. La deuda total de Francia se sitúa en el 110% del PIB, es decir, cerca de 3,2 billones de euros. Unos ingresos fiscales inferiores a los previstos y el aumento del gasto de las administraciones locales han hecho que el déficit presupuestario del sector público se dispare hasta el 6,2% de la producción económica el año que viene si no se hace nada para frenarlo.

Este déficit incumple las normas de déficit de la Unión Europea y las agencias de calificación crediticia examinan con lupa las decisiones francesas.

"Gran parte de nuestra deuda se ha colocado en los mercados internacionales y extranjeros. Tenemos que mantener la credibilidad de Francia", dijo Barnier.

Barnier, que fue el principal negociador de la UE durante las negociaciones británicas del Brexit, también dijo que estaba abierto a cambios en la reforma de las pensiones de Macron, pero que cualquier cambio no debería socavar las precarias finanzas del sistema de pensiones. A modo de ejemplo, dijo que quería tener más en cuenta las dificultades a las que se enfrentan las madres trabajadoras durante de sus dilatadas carreras profesionales y que estaba abierto a las aportaciones de empresarios y sindicatos. Los adversarios políticos de Macron, tanto de izquierda como de extrema derecha, ya han amenazado con una moción de censura contra el Gobierno de Barnier. Dicen que el Gobierno no es un reflejo de lo que votaron los franceses en los comicios de julio. "Esto es más Macron. Es un Gobierno que no tiene futuro", dijo anteriormente Jordan Bardella, presidente del partido Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen. El Gobierno de Barnier carece de mayoría y necesitará mantener a la extrema derecha de su lado y disuadirla de votar a favor de la caída del Gobierno si quiere sobrevivir. Tal vez con esa idea en mente, Barnier dijo que se pondría estricto con la inmigración. "Necesitamos una respuesta europea. Tenemos que actuar también en casa", dijo Barnier. "Tenemos que abordar la cuestión de la inmigración con mucho más rigor". (Reporte de Mathieu Rosemain y Leigh Thomas; edición de Richard Lough; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

