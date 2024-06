El principal acusado del intento de asesinato de Fernández de Kirchner: "Yo quería matar a Cristina"

Sabag Montiel intenta desvincular del complot a su pareja en la primera jornada del juicio contra los imputados por el atentado

MADRID, 27 Jun. 2024 (Europa Press) -

El principal acusado del intento de asesinato en septiembre de 2022 contra la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Sabag Montiel, ha reconocido su culpabilidad en la primera jornada del juicio abierto por el atentado, del que la entonces vicepresidenta salió ilesa después de que la pistola empleada se encasquillara.

"Yo quería matar a Cristina", ha dicho Sabag Montiel durante la primera vista ante el Tribunal Oral Federal 6, en la que ha desvinculado a su pareja, Brenda Uliarte, del complot. "La quería matar por muchas cosas, porque es una ladrona, asesina y porque llevó a Argentina a la inflación", ha señalado.

"Me sentí humillado (al pasar) de ser una persona con un buen pasar económico a ser un vendedor de copitos --algodón de azúcar--", ha explicado, antes de incidir en que Fernández de Kirchner "es corrupta, roba y hace daño a la sociedad", según ha recogido el diario argentino 'Clarín'.

Asimismo, ha asegurado que Uliarte también quería "ver muerta" a Fernández de Kirchner, si bien ha hecho hincapié en que no participó en el plan para asesinarla. "Yo quería matarla y ella (Brenda) quería que muriera, pero yo nunca le planteé o le ordené que lo haga ni le di el arma diciéndole 'hacelo vos'. Ella quería ser una espectadora del momento, más que una partícipe", ha argüido.

Sabag Montiel ha criticado además la gestión de la pandemia de coronavirus y ha dicho que "era injusto que tantas personas murieran por cómo hicieron las cosas Alberto --en referencia al expresidente Alberto Fernández-- y Cristina".

El principal acusado ha puntualizado además que él mismo es el resultado de "muchas fallas de la Justicia que en Argentina no funciona". "Me cargué una mochila en la cual realmente traté de pagar el precio de los que otros no hicieron", ha sostenido Sabag Montiel, quien ha agregado que "no hace falta aclarar" sus acusaciones contra la expresidenta, "porque la mayoría de las personas siente lo mismo".

Por contra, en un momento de su declaración ha afirmado que el intento de asesinato de Fernández de Kirchner "fue un acto en contra de mi voluntad". "En el momento que lo hago siento que no lo quería hacer, pero lo tenía que hacer. Me sentiría más arrepentido si hubiera pasado", ha puntualizado, al tiempo que se ha descrito como "cristiano".

Relación con otros acusados

En lo relativo a su relación con otros de los acusados en el caso, Sabag Montiel ha dicho que sus lazos con Uliarte eran recientes y que "no podría tomarse como un noviazgo serio", al tiempo que ha agregado que "nunca compartieron aficiones políticas, salvo el último tiempo, que fue perpetrado el atentado".

"La relación con Uliarte tiene fecha de siete años, si bien éramos amigos con derechos, la relación empezó un mes antes del atentado", ha explicado el acusado, quien ha recalcado que la mujer "sí tiene una posición sobre los libertarios", mientras que él es "apolítico". En esta línea, ha argüido que los motivos del intento de asesinato tienen "más un tinte personal que un fin que pueda beneficiar a algún sector político".

Respecto a su relación con Nicolás Carrizo, otro miembro del grupo 'Los Copitos', Sabag Montiel ha señalado que la misma fue "breve, fugaz y corta". "Lo conocí en una fiesta y sólo tuvimos cuatro o cinco meses de vínculo, y sólo por una cuestión laboral", ha dicho, antes de agregar que hay pruebas presentadas que "deben ser probadas".

Tras el intento de asesinato, Uliarte habló con Carrizo y se reunió con él y otros miembros del grupo de vendedores de algodón de azúcar en el barrio bonaerense de Barracas. Las autoridades han detenido a una cuarta persona, Agustina Díaz, amiga de Uliarte.

El juicio ha arrancado más de un año después de que Fernández de Kirchner, apuntara a la presidenta de Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad bajo la Presidencia de Javier Milei, por supuestamente "encubrir" el atentado, después de que un diario argentino afirmara que presuntamente borró los datos del teléfono móvil de una testigo clave.

La propia Uliarte afirmó en septiembre de 2023 que el exdiputado de PRO Gerardo Milman, 'mano derecha' de Bullrich, "pagaba" manifestaciones para alentar la violencia contra la entonces vicepresidenta. Así, dijo que Sabag Montiel era incapaz de organizar protestas y que llegó a decirle que alguien financiaba a los militantes de Revolución Federal.

"Claramente alguien está detrás", dijo, antes de dejar claro que no se refería a que financiaran el ataque, sino a que daban dinero para "agitar y armar quilombo". Revolución Federal estuvo detrás de diversos escraches violentos a miembros del Gobierno de Fernández, en algunos de los cuales participaron con antorchas e incluso una guillotina.

