El propietario de los restaurantes La Misión y El Recuerdo abre una consultora especializada en restauración

Carlos Galán, propietario de los restaurantes La Misión –abierto en 1989–, El Recuerdo y El Olvido en Madrid y de Dolores but you can call me Lolita y Crazy about you en Miami, ha puesto en marcha la consultora Tasting Miami para asesorar, guiar y acompañar en todo el proceso hasta la apertura a los españoles que quieran abrir un negocio de hostelería en Miami, según informa en un comunicado.

En concreto, el empresario, que lleva más de 25 años a medio camino entre su Madrid natal y Miami, ha puesto en marcha este servicio de consultoría para ayudar a las empresas a trasladar, adaptar y aterrizar sus conceptos culinarios a este territorio costero que tiene un gran potencial para el sector.

Una consultora que nace tras ser consciente de que Miami se ha convertido en una de las ciudades más cosmopolitas y turísticas del mundo y que para el inversor español presenta muchas facilidades, entre ellas, el bilingüismo, la flexibilidad laboral, las ventajas fiscales y las excelentes conexiones con la capital (con cinco vuelos directos Madrid-Miami al día), por lo que busca asesorar a aquellos que quieran emprender en la ciudad estadounidense.

De esta forma, Tasting Miami pretende ser según su fundador un "traductor de conceptos gastronómicos". "Nosotros, acompañamos en todo momento desde que deciden invertir y hasta la apertura y no cogemos más de un cliente o dos a la vez porque nuestra filosofía es ofrecer un servicio totalmente personalizado", ha asegurado.

En Tasting Miami, el empresario pone a disposición del inversor hostelero su dilatada experiencia en ambos países. "Hemos aprendido de los éxitos, pero también de los fracasos", ha reconocido Galán, que empezó en el sector de la hostelería en 1989 con solo 24 años y sin apenas formación previa.

En la actualidad, el grupo cuenta con La Misión –abierto en 1989–, El Recuerdo y El Olvido en Madrid y Dolores but you can call me Lolita y Crazy about you en Miami. Además, también tiene Parole, inaugurado este año en la capital española, donde sirven las pizzas del chef afincado en Miami Renato Viola, y una cafetería Starbucks en Miami, de las pocas en el mundo que se han concedido a una persona física.

