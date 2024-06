El próximo capítulo de Verbatim: Se presenta el nuevo logotipo en Computex, junto con innovadores productos de almacenamiento y accesorios

TAIPÉI, Taiwán--(BUSINESS WIRE)--jun. 4, 2024--

Computex 2024 – Verbatim, proveedor líder de productos de almacenamiento y accesorios, anuncia con orgullo el lanzamiento de su nuevo logotipo de empresa, que marca un hito significativo en su camino hacia la modernidad y la relevancia global. El nuevo logotipo se mostrará al público por primera vez en la feria Computex en Taipéi, que se celebra del 4 al 7 de junio de 2024.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240603219761/es/

New Logo (Graphic: Business Wire)

Como empresa de larga tradición que se remonta a su fundación en 1969, Verbatim ha desempeñado un papel fundamental en la industria del almacenamiento, desde el suministro de disquetes durante la revolución de las PC hasta convertirse en la marca líder mundial de discos ópticos vírgenes, CD, DVD y Blu-rays, además de suministrar una amplia gama de dispositivos y accesorios de almacenamiento informático.

La decisión de realizar los cambios en la marca se debe al compromiso de Verbatim de presentarse como una organización con visión de futuro que satisface las necesidades del actual mundo digital. Con la introducción de un nuevo logotipo, Verbatim pretende modernizar su imagen, simplificar su identidad visual y reforzar su posición como proveedor esencial de soluciones de almacenamiento y accesorios para la vida cotidiana.

“Con el rediseño del logotipo intentamos modernizarlo, simplificarlo y alinearlo con el mundo digital”, declaró Clive Alberts, director ejecutivo global de Verbatim. “A través de nuestro nuevo eslogan 'Anywhere. Everyday.' (En cualquier lugar. Todos los días.) posicionamos a Verbatim como un compañero esencial para la vida diaria, ya sea para el trabajo o el ocio, en cualquier lugar del mundo”.

El nuevo logotipo se integrará en todas las plataformas de Verbatim, incluidos sitios web, embalajes y material de marketing. Con un diseño contemporáneo, refleja el compromiso inquebrantable de Verbatim con la innovación, la confiabilidad y la accesibilidad en un mundo interconectado.

“Además de anunciar nuestra nueva marca, estamos encantados de presentar una serie de nuevos productos en Computex este año”, añadió Alberts. “Entre ellos se encuentran nuestras unidades SSD externas e internas de nuevo diseño y una serie de accesorios que incluyen monitores portátiles 4K de alta resolución, potentes cargadores con nitruro de galio (GaN), enchufes multifunción, concentradores multipuerto versátiles, un surtido de rastreadores Bluetooth My Finder y un sinfín de otras sorpresas interesantes”.

Acerca de Verbatim

Mundialmente reconocidos, los productos de Verbatim se venden en más de 120 países con una gama que incluye soportes de almacenamiento óptico, unidades flash USB, tarjetas de memoria, discos duros, unidades de estado sólido (SSD), accesorios para móviles y computadoras de sobremesa, accesorios para juegos y filamentos para impresión 3D. Verbatim es propiedad de CMC Magnetics, una empresa taiwanesa, que es el mayor productor mundial de soportes ópticos. Las sedes regionales de Verbatim son: Verbatim Américas - Charlotte, Norteamérica; Verbatim Asia Pacífico - Melbourne, Australia; Verbatim EUMEA - Eschborn, Alemania; Australia; Verbatim Japón - Tokio, Japón.

Para más información, visitehttp://www.verbatim.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240603219761/es/

CONTACT: Deirdre Edwards

deirdre.edwards@verbatim.com

Keyword: north america united states asia pacific taiwan canada north carolina

Industry keyword: women consumer electronics technology men other retail hispanic mobile/wireless consumer other travel retail transportation travel other technology audio/video other education networks internet education hardware other consumer electronic design automation

SOURCE: Verbatim

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 06/04/2024 05:50 am/disc: 06/04/2024 05:50 am

http://www.businesswire.com/news/home/20240603219761/es

AP