El recuperado extremo alemán sané espera brillar de nuevo ante españa

HERZOGENAURACH, Alemania, 2 jul (Reuters) - El extremo de la selección alemana Leroy Sané sigue esperando su momento decisivo en la Eurocopa 2024, y este martes dijo que confía en que llegue en el partido de cuartos de final del viernes contra España, otra de las aspirantes al título.

El jugador de 28 años, que tuvo una carrera contrarreloj para recuperarse de una inflamación del pubis que le estuvo molestando durante meses, y estar listo para el torneo, afirmó también que espera estar en la alineación titular contra los españoles el viernes.

Sané fue titular por primera vez en el partido de octavos contra Dinamarca la semana pasada, después de haber sido suplente en los partidos de la fase de grupos.

"Espero que esto (su mejor estado de forma) ocurra y ayude también a nuestro equipo", declaró en rueda de prensa. "Esa es la tarea que quiero cumplir y espero que suceda en el próximo partido".

El veloz extremo no ha estado a su mejor nivel durante meses, ya que se lesionó cuando su club, el Bayern de Múnich, alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones, y necesitaba días para recuperarse después de cada partido. Sin embargo, ahora ya no siente dolor.

"No sabía cuánto duraría la lesión ni si llegaría al torneo", comentó. "Al final del día estoy aquí y feliz de que haya funcionado y de haber podido recuperarme y estar aquí para la Eurocopa".

"Todavía no me he recuperado del todo, pero estoy mucho, mucho mejor que antes. Ya no tengo dolor y eso es muy bueno. Antes, cuando tenía un partido, necesitaba cinco o seis días para que se me pasara el dolor. Eso ya no me pasa", indicó.

Los alemanes esperan al menos igualar su mejor racha en ocho años, cuando se metieron en semifinales de la Eurocopa 2016, y aspiran abiertamente a su primer gran título internacional en una década.

No obstante, los tricampeones de Europa tendrán que superar a España, un equipo al que no han derrotado en un partido del torneo desde 1988, y está actualmente equipado con dos rápidos extremos como Lamine Yamal, de 16 años, y Nico Williams.

"España lo hace muy bien (el juego de presión alta). Sobre todo cuando ganan la posesión del balón, se lanzan al ataque. Ahora tienen un arma añadida con sus dos rapidísimos extremos", afirmó Sané. "Lo que pasó en el pasado contra España no podemos cambiarlo. Nuestro objetivo es pasar a la siguiente ronda y haremos todo lo posible por conseguirlo".

(Reporte de Karolos Grohmann; editado en español por Carlos Serrano)

