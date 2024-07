El rugbier inglés Ben Youngs revela que fue operado del corazón

El medio scrum Ben Youngs, internacional con más partidos con la selección de Inglaterra (127 juegos), reveló el lunes que recientemente se sometió a una operación de corazón después de una indisposición durante un entrenamiento con su club, el Leicester.

"Teníamos una sesión de entrenamiento abierta en Leicester (...) y me desplomé", declaró en su podcast, "For the Love of Rugby", el jugador de 34 años, que luego fue intervenido quirúrgicamente durante dos horas en el hospital de Birmingham.

"Bueno, no me desplomé, tuve que parar y tumbarme porque tenía palpitaciones en el corazón. La lluvía me caía sobre la cara y tuve que girar la cabeza. Vi a los hinchas. Había una treintena en la grada de Leicester", detalló. "Entonces pensé que ya estaba, que me iba a morir", añadió, sin precisar la fecha de esa indisposición.

"Tuve ya algunos episodios así, los he tenido toda mi vida, sin saberlo", explicó Youngs, que después de ese día fue diagnosticado de arritmia cardíaca y taquicardia supraventricular.

"Estoy curándome, me recupero", señaló el rugbier, que espera poder jugar "en el inicio de la nueva temporada".

Youngs se retiró de la selección inglesa en 2023, después del Mundial de Francia, en el que Inglaterra terminó en tercera posición.

