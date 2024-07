El SDK Mobile de Xsolla optimiza los pagos dentro de las aplicaciones y los pagos para distribuciones alternativas fuera de las tiendas en plataformas iOS y Android

Los ángeles--(business wire)--jul. 18, 2024--

Xsolla, una empresa de comercio de videojuegos global, anuncia el lanzamiento de su kit de desarrollo de software (SDK) Mobile. No importa si quiere ampliar sus opciones de pago, optar por modalidades de venta directa al consumidor/fuera de las tiendas o simplemente mejorar el potencial de ingresos de su juego: el SDK Mobile de Xsolla es la puerta de entrada para lograrlo de forma eficiente y efectiva. Esta versión incluye una solución fundamental para la era de la DMA, que empodera a desarrolladores de todo el mundo para que puedan integrar de forma transparente sus juegos en plataformas Android e iOS con una solución de pago y una tienda web globales. Esta integración amplía significativamente el potencial de monetización de juego en todo el mundo y permite acceder a nuevos canales de distribución. Desarrolladores de juegos como Gaijin Network LTD ( Crossout ), Artstorm ( Modern Warships ), LINGCHAI (HONG KONG) LIMITED ( Fantasy Tales: Sword and Magic ) and ULTRAHORSE ( SquadBlast ) ya utilizan el SDK de Xsolla para monetizar sus juegos.

El lanzamiento del SDK Mobile de Xsolla está en línea con los recientes cambios regulatorios a nivel mundial, incluida la Unión Europea, particularmente la Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act, DMA), y ha confirmado su implementación en Japón y el Reino Unido en 2025. Este cambio representa un evento crítico en el marketplace digital, ya que ofrece a los desarrolladores nuevas formas de monetización que ayudan a generar más ingresos y permiten superar las limitaciones de las tiendas de aplicaciones tradicionales.

El SDK Mobile de Xsolla permite realizar transacciones fuera de las tiendas

El SDK Mobile de Xsolla optimiza el proceso para desarrolladores que buscan soluciones de distribución fuera de Google Play y App Store. El SDK permite que Pay Station sea la principal opción para aceptar pagos en transacciones fuera de las tiendas. Los desarrolladores de Android pueden integrarlo en un APK distribuido automáticamente con partners de canal que admiten métodos de facturación alternativos. También está adaptado a marketplaces de aplicaciones y distribución web para aplicaciones avaladas por iOS. Además, es compatible con distintos motores de juegos, desde Unity hasta Native, y eso lo convierte en una herramienta valiosa y versátil para desarrolladores que buscan mejorar su experiencia de pago dentro del juego. El SDK Mobile de Xsolla complementa una tienda web para mejorar las estrategias de distribución fuera de las tiendas.

El SDK Mobile de Xsolla mejora las transacciones dentro de la tienda e incluye cumplimiento con DMA

Entre las funciones del SDK se encuentran una integración transparente en juegos que ya admiten integraciones con la biblioteca Google Play Billing o Apple StoreKit. El SDK Mobile de Xsolla ofrece funcionalidades adicionales o reemplaza opciones de facturación adaptadas para satisfacer los requisitos de Google Play (UCB) y Apple que dicta la DMA. Con el SDK Mobile de Xsolla, los juegos pueden aceptar más de 700 métodos de pago locales en más de 200 territorios.

A medida que van surgiendo nuevas regulaciones, este SDK garantiza una expansión sin inconvenientes hacia nuevos modelos de facturación sin dejar de cumplir con los requisitos de plataformas que incluyen la tecnología Xsolla Pay Station en otras regiones.

"Con la presentación de nuestra SDK Mobile, en Xsolla reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a distintos desarrolladores de juegos en una economía digital y regulatoria en permanente evolución", señaló David Stelzer, presidente de Xsolla. "Estamos aquí para ayudar a que los desarrolladores naveguen los cambio regulatorios y de cumplimiento de manera sencilla, y les ofrecemos las herramientas que necesitan para ampliar sus opciones de pago, reducir los costos de comisiones y, en última instancia, impulsar una mayor rentabilidad para sus juegos móviles".

El SDK Mobile de Xsolla para Android, de reciente lanzamiento, ha estado disponible para desarrolladores en todo el mundo desde el día de hoy. La compatibilidad con iOS está a disposición de forma anticipada para quienes operen dentro de la Unión Europea.

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa global especializada en la comercialización de videojuegos con un sólido y potente conjunto de herramientas y servicios diseñados específicamente para esta industria. Desde su fundación en 2005, Xsolla ha ayudado a miles de desarrolladores y editores de juegos de todos los tamaños a financiar, comercializar, lanzar y monetizar sus juegos a nivel mundial y en todo tipo de plataformas. Como líderes innovadores en el comercio de videojuegos, en Xsolla tenemos la misión de resolver las complejidades inherentes a la distribución, comercialización y monetización para ayudar a nuestros socios a llegar a más zonas geográficas, generar más ingresos y crear relaciones con jugadores de todo el mundo. Con sede central e incorporada en Los Ángeles (California), y oficinas en Montreal, Londres, Berlín, Pekín, Guangzhou, Seúl, Tokio, Kuala Lumpur, Raleigh y ciudades de todo el mundo, Xsolla da soporte a los principales títulos de juegos como, entre muchos otros, Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix y miHoYo.

Si desea obtener más información, visite el sitio web xsolla.com

