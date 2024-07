El seleccionador de la fuente alaba el "espíritu de superación" de españa

MUNICH, Alemania, 10 jul (Reuters) - El seleccionador español, Luis de la Fuente, alabó la calidad y la cohesión de su equipo al remontar un gol en contra para derrotar a Francia y alcanzar la final de la Eurocopa 2024 el martes, una hazaña de la que no se atribuyó ningún mérito y que achacó al insaciable hambre de éxito de sus jugadores. De la Fuente dijo que su equipo tiene versatilidad y cualidades individuales sobresalientes, que cuando se juntan crean una marca especial de fútbol que se mostrará en la final del domingo, independientemente de si el rival es Inglaterra o Países Bajos.

"Son unos jugadores ejemplares. Individualmente son fantásticos, pero hacen que el colectivo se beneficie de esa individualidad", dijo a la prensa.

"Se tiene que tener fe siempre en este grupo de jugadores, porque quieren estar trabajando siempre para el bien del equipo, del conjunto y son generosos. He hablado siempre de estos valores que tiene este equipo, hoy ha sido una exhibición", añadió.

"(Lo de hoy) es una muestra más de que es un equipo insaciable que quiere mejorar, con sacrificio, con trabajo, con espíritu de superación... Tengo fe y estoy orgulloso de poder dirigir a estos futbolistas".

España iba perdiendo por un gol tempranero del francés Randal Kolo Muani, antes de que el adolescente Lamine Yamal empatara con un brillante tanto en el minuto 21, y de que Dani Olmo añadiera el segundo pocos minutos después, en una primera parte espectacular. De la Fuente devolvió el golpe a los críticos que habían cuestionado anteriormente algunas de sus decisiones y selecciones, recordándoles que él conocía mejor a sus jugadores tras una larga historia con muchos de ellos.

"Que sepáis que esto seguramente os sorprenda más a vosotros que a nosotros, los profesionales, porque nosotros sí lo conocíamos. Yo sí conocía esta materia prima con la que íbamos a trabajar. Yo sí conozco a estos futbolistas. Yo sí tomo decisiones conociendo a cada uno de estos futbolistas", dijo.

"No son caprichos. A veces nos aventuramos a hacer valoraciones de que porqué no viene fulanito o menganito, cuando no conocéis realmente toda la infrahistoria de cada uno de ellos. Nosotros sí. Por eso para mi no me sorprende. Sé que todavía pueden dar mucho más y siempre insisto en que pueden mejorar. Seguro que mejoraremos".

De la Fuente elogió especialmente a Yamal, cuyo gol calificó de "genialidad".

"Todos sabemos lo que es. Hay que cuidarlo mucho", dijo el seleccionador.

"Le aconsejo que siga con la misma humildad y trabajando con los pies en el suelo. Puede ser cada día mejor, puede seguir creciendo y va a hacerlo, pero con esa actitud, esa profesionalidad y esa madurez que demuestra en partido siendo tan joven".

"Parece un jugador ya con más experiencia, pero fundamentalmente uno disfruta y, sobre todo, lo que celebro es que juegue con nosotros, que sea español y que lo tengamos nosotros y podamos disfrutarlo durante muchos años". (Información de Martin Petty; editado por Toby Davis; editado en español por Mireia Merino)

Reuters