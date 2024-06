El tenista británico murray pone en duda su participación en los juegos

12 jun (Reuters) - Andy Murray podría renunciar a competir por una tercera medalla de oro olímpica en los Juegos de París del mes que viene si no es seleccionado para jugar el torneo de dobles, según ha declarado el ex número uno del mundo.

El tres veces ganador de un Grand Slam y dos veces campeón olímpico es elegible para competir en individuales en los Juegos, con dos plazas reservadas para jugadores que hayan ganado previamente un Grand Slam o un torneo olímpico. Sin embargo, Murray podría perderse los dobles en París, ya que Reino Unido enviará a Joe Salisbury y Neal Skupski en su lugar.

"Tengo que ver qué pasa con los Juegos Olímpicos", dijo a los periodistas tras su derrota por 6-3 y 6-4 ante Marcos Girón en el Abierto de Stuttgart el martes.

"Todavía no estoy seguro al 100% de cuál es la situación allí con los dobles y si jugaré o no si solo me meto en los individuales. No lo sé." "Mi cuerpo no se sentía bien jugando en tierra batida en el último mes. Tuve bastantes problemas con la espalda, así que no sé si jugaría solo los individuales. "Tengo que esperar un poco y ver qué pasa", añadió el tenista de 37 años, que perdió en la primera ronda de dobles del Abierto de Francia junto a Daniel Evans.

El torneo de tenis de los Juegos Olímpicos se disputará en Roland Garros del 27 de julio al 4 de agosto.

(Reporte de Aadi Nair en Bengaluru; edición de Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)

Reuters