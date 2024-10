El Uruguay de Bielsa en lento retroceso

Un cuarto partido sin victoria en las eliminatorias al Mundial de Norteamérica-2026. Sequía de goles. Silbidos de la hinchada en casa. El Uruguay de Marcelo Bielsa, el que brillaba por su coraje y rapidez en el ataque, está en lento retroceso.

El martes la Celeste se quedó nuevamente sin el triunfo de local al empatar 0-0 con Ecuador frente a un Estadio Centenario que hizo notar su descontento, en la décima fecha del clasificatorio sudamericano hacia la Copa del Mundo.

El elenco charrúa volvió a decepcionar tras caer 1-0 con Perú en Lima la semana pasada, y empatar 0-0 con Paraguay y Venezuela en la doble jornada FIFA de septiembre.

¿Qué pasó con la selección dirigida por el DT rosarino, el 'Loco' con fama de estratega que le inyectó nuevos bríos tras una deslucida actuación en Catar-2022 con el técnico Diego Alonso? ¿Dónde quedó el equipo que hace un año le ganó 2-0 a Brasil en Montevideo, y se anotó en noviembre una resonante victoria 2-0 como visitante ante la campeona del mundo Argentina?

Con 16 puntos, Uruguay sigue tercero en la tabla de posiciones del premundial regional, aún dentro de los seis cupos que acceden a la clasificación directa, pero con rivales que se acercan y más lejos del liderato que supo arañar al cerrar 2023.

A nadie escapa que la Celeste vive horas bajas desde la reciente Copa América en Estados Unidos, a la que llegó como una de las favoritas y se fue con un tercer puesto de sabor amargo.

En ese torneo, incidentes al final del partido de semifinales con Colombia generaron suspensiones a figuras claves: el delantero Darwin Núñez, el volante Rodrigo Bentancur, y los defensas Mathías Olivera, Ronald Araújo y Josema Giménez.

A esto se sumaron bajas por lesiones de los laterales Matías Viña y Joaquín Piquerez y de los volantes Giorgian De Arrascaeta y Nicolás de la Cruz.

- "Muchas cosas por trabajar" -

Además, un huracán sacudió a la Celeste cuando su goleador histórico, Luis Suárez, hizo explosivas declaraciones casi un mes después de retirarse de la selección a los 37 años.

A principios de octubre, el 'Pistolero' embistió contra Bielsa, acusándolo de destratar a jugadores y colaboradores, y de separar al plantel.

Los dichos del último de la generación dorada surgida con el DT Óscar Washington Tabárez (2006-2021) -con la que Uruguay quedó cuarto en el Mundial de Sudáfrica-2010 y ganó la Copa América de Argentina-2011- fueron avalados por referentes actuales de la Celeste, como Federico Valverde.

Bielsa descartó que las críticas incidan en el rendimiento del equipo.

"Yo no ignoro la situación, pero para mí eso, si usted me dice 'No lograron jugar bien producto de los episodios que tocó vivir', mi respuesta es no. Eso no influyó", afirmó en rueda de prensa el martes. Lo mismo había dicho tras perder con Perú, aunque señaló que su autoridad había quedado "de algún modo afectada".

Bielsa, que lleva 21 partidos al frente de la Celeste desde que asumió en mayo de 2023 (10 victorias, siete empates y cuatro derrotas), tuvo igual palabras de autocrítica.

"Cuando un equipo tiene mejores jugadores que el rival y no gana, siempre hay que observar al que maneja ese material y no logra imponerlo", dijo.

Sin embargo, su continuidad parece no estar en juego.

"Estamos terceros en la tabla, si empezamos con esas especulaciones estamos todos locos", dijo a radio Oriental el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, consultado el martes sobre el futuro de Bielsa.

Frente a Ecuador, Uruguay mostró intensidad ofensiva en el primer tiempo, con destaque de Federico Valverde y un remate en el palo que podría haber sido gol de Darwin Núñez, habilitado provisionalmente a jugar mientras avanza el proceso de apelación de su sanción. Pero el equipo se desinfló luego.

"No pudimos conseguir lo que veníamos haciendo anteriormente. Hay muchas cosas por trabajar, cosas adentro", declaró Nicolás De la Cruz, que ingresó en el segundo tiempo e intentó imprimirle mayor dinámica en el ataque.

Uruguay recibirá a Colombia el 15 de noviembre, y visitará a Brasil el 19, con el doble reto de volver a anotar y probar armonía interna.

