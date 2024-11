El Vaticano instalará una webcam en la tumba de San Pedro por el Año Santo

Ciudad del vaticano (ap) — los fieles católicos podrán ver la tumba de san pedro de manera remota como parte del alcance tecnológico del vaticano con su rebaño disperso durante el próximo año santo.

El papa Francisco inaugurará una cámara web el 2 de diciembre que se instalará debajo del altar principal de la Basílica de San Pedro.

Otra cámara web se colocará en la Puerta Santa de la basílica para el Jubileo de 2025, durante el cual se conceden indulgencias para el perdón de los pecados a los peregrinos que viajen a Roma y entren por ella.

El enlace proporcionará un “acceso simbólico” a aquellos que no puedan realizar el viaje, dijo el Vaticano el lunes.

El Jubileo de 2025 es un evento que ocurre una vez cada cuarto de siglo y se espera que atraiga a 32 millones de peregrinos a Roma. Francisco abrirá oficialmente la Puerta Santa de la basílica en Nochebuena.

En otro aspecto del alcance comunicacional del Vaticano durante el Año Santo, los funcionarios anunciaron una nueva revista que incluye una sección en la que Francisco responde a preguntas de los lectores, incluida una de una abuela preocupada por la decisión de sus hijos de no bautizar a sus nietos.

___________________________________

La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP